Ekonomická nálada v eurozóně je nejslabší od ledna 2017

Ekonomická nálada v 19 zemích eurozóny se v prosinci zhoršila víc, než se očekávalo, a ve stejném duchu tak uzavřela i rok, kdy se optimismus vytrácel ve všech 12 měsících. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise. Souhrnný index nálady v prosinci klesl na 107,3 bodu z listopadových 109,5 bodu a ocitl se na nejnižší úrovni od ledna 2017.



Dnešní data jsou dalším projevem oslabení evropské ekonomiky, kde klesá zvláště důvěra v průmyslový sektor. V Německu, které je největší ekonomikou bloku, v listopadu klesla už třetí měsíc po sobě.





Ekonomové v anketě agentury Reuters předpovídali menší propad, a to na 108,2 bodu. Celkový obraz ale zhoršil pokles optimismu mezi manažery v průmyslu a mezi spotřebiteli.Index nálady v průmyslu se v prosinci snížil na 1,1 bodu ze 3,4 v listopadu, ekonomové ale čekali pokles pouze na 2,9 bodu. Prudký propad byl zaznamenán také u spotřebitelské nálady, a to na -6,2 z -3,9 bodu. Nálada ve službách, které se na hrubém domácím produktu ( HDP ) eurozóny podílejí asi dvěma třetinami, v prosinci klesla o 1,4 bodu.Výraznější zhoršení ekonomické nálady potvrzuje předpověď dalšího zpomalení hospodářského růstu eurozóny v posledním loňském čtvrtletí, když ve třetím kvartálu růst HDP zpomalil na 0,2 procenta z 0,4 procenta ve druhém čtvrtletí.Index podnikatelské důvěry v prosinci rovněž klesl více, než se předpokládalo, a to na 0,82 bodu z 1,04 bodu v listopadu. Ekonomové čekali pokles na 0,99 bodu.