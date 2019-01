Výroba automobilů podpořila růst průmyslu (Komentář)

Průmyslová výroba v listopadu vzrostla o 4,8 % meziročně. Pomohly ji k tomu kalendářní efekty, po očištění o jeden pracovní den navíc průmysl přidal pouze 1,5 % y/y. V souladu s naší prognózou tak výroba na konci roku zpomaluje. Dynamiku průmyslu nejvíce podpořilo odvětví výroby automobilů (+1,9 pb), která, jak již napověděly dřívější statistiky, trhla v listopadu všechny rekordy.

Naopak průmysl brzdí kapacitní omezení českého trhu práce a rostoucí vstupní náklady. V listopadu mzdy vzrostly o 7,1 % meziročně, průměrná mzda v průmyslu se tak u podniků nad 50 zaměstnanců vyšplhala na 39 362 Kč. Průmyslníci plně nepřenášejí růst nákladů do cen svých výrobků z důvodu ztráty konkurenceschopnosti, a tak je z velké části pokrývají ze svých marží. Jedná se však o řešení krátkodobějšího rázu, ve střednědobém horizontu se rostoucí ceny vstupů promítnou do konečných cen výrobků a tedy i do spotřebitelské inflace.

Zatímco loni si pravděpodobně průmysl připsal něco přes 3 %, letos podle naší prognózy ještě zpomalí, když si v průměru připíše 2,6 %.