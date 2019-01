Zakázky německého průmyslu v listopadu klesly o jedno procento

Zakázky německého průmyslu se v listopadu snížily o jedno procento, což je mnohem výraznější pokles, než čekali analytici. V předchozím měsíci naopak o 0,2 procenta vzrostly. Ke slabému výkonu přispívají obchodní spory, rizika spojená s možným odchodem Británie z EU bez dohody a slabší růst v rozvíjejících se zemích. Zpráva, kterou dnes zveřejnil německý statistický úřad, je další známkou zpomalení největší evropské ekonomiky.



Analytici v průzkumu agentury Reuters očekávali pokles zakázek jen o 0,4 procenta.





Domácí zakázky sice o 2,4 procenta vzrostly, objednávky ze zahraničí se však o 3,2 procenta snížily, hlavně kvůli propadu zakázek z eurozóny o 11,6 procenta.Po zprávě o prosincovém poklesu podnikatelské nálady je dnešní zpráva o zakázkách dalším signálem zhoršení nálady v německé ekonomice . Páteční průzkum ukázal, že růst německého sektoru služeb zpomalil v prosinci na nejnižší hodnotu za 27 měsíců, a to kvůli poklesu nových zakázek a kvůli zhoršení podnikatelské důvěry.Německá vláda doufá, že snížení daní pro lidi se středními a vyššími příjmy a vyšší přídavky na děti, které vstoupily v platnost v lednu, zvýší spotřebu, která nahradila vývoz jako hlavní zdroj ekonomického růstu země. Počet nezaměstnaných v Německu se v prosinci snížil více, než se čekalo a míra nezaměstnanosti zůstala na rekordním minimu. To potvrzuje, že trh práce zůstává silný, a mělo by to podpořit růstový cyklus tažený spotřebou.