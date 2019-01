US - ekonomika v prosinci vytvořila 312 000 nových míst, vysoko nad odhady. Míra nezaměstnanosti stoupla na 3,9%

Podle oficiálních vládních údajů za celou ekonomiku US pracovní trh v prosinci vytvořil celkem 312 000 nových pracovních míst oproti trhem očekávaným 182 000.Za celý rok 2018 přibylo 2,64 miliónu nových míst, což bylo nejvíce od roku 2015 a nad 2,2 milióny z roku 2017.Listopadová data byla vzestupně revidována ze 155 000 na 176 000 nových míst. Říjnová data byla v rámci revize vylepšena z 237 000 na 274 000.50 000 nových míst vytvořil sektor zdravotní péče. Za celý rok to bylo 346 000 oproti 284 000 v roce 2017.Restaurace a bary vytvořily v prosinci 41 000 nových míst při 235 000 za celý rok (261 000 v r. 2017).Stavebnictví v prosinci připsalo 38 000 nových pozic respektive 280 000 za celý rok oproti 250 000 před rokem.Výroba vytvořila solidních 32 000 nových míst při 284 000 pozic za celý rok, což odpovídá meziročnímu růstu o 37%.Maloobchod vytvoil 24 000 míst díky předvánoční nákupní sezóně. Za celý rok to pak bylo 92 000 oproti 27 000 z roku 2017.Vláda navýšila stavy o 11 000Míra registrované nezaměstnanosti se zvýšila na 3,9% oproti listopadovým 3,7%. Trh očekával další pokles míry na 3,6%.Počet osob, které vstoupily na pracovní trh se zvýšila o 419 000, míra produktivní populace se zvýšila na 63,1%Průměrná hodinová mzda v prosinci stoupla meziročně o 3,2% oproti listopadovým 3,1% a vyrovnala tempo růstu před krizí v letech 2008-9. Za prosinec stoupla o 11 centů na 27,48 USD na hodinu.Délka pracovního týdne se prodloužila o 0,1 hodiny na celkových 34,5 hodiny.Trh očekával meziměsíční růst o 0,3% a meziroční kolem 3%.