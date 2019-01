Co bude trápit finanční trhy v roce 2019?

Letošek může být nejzajímavějším rokem od poslední finanční krize. Co nás čeká v roce 2019 podle Johna Hardyho?



Směřujeme ke globální recesi?

Důležitou otázkou bude reakce politiků na globální problémy. Myslíme si, že tentokrát bude jejich odpověď směřovat ke ztrátě nezávislosti centrálních bank, protože reakce politiků na poslední krizi jen vykopala ještě hlubší dluhovou díru. Světové problémy s nadměrným zadlužením budou proto muset řešit vlády s centrálními bankami jen jako pomocnými orgány této politiky.



Jaké faktory oslabí americký dolar?

Přísný Fed a menší likvidita způsobená kvantitativním uvolňováním a Trumpovou daňovou reformou. Ty zcela vyčerpaly zahraniční dolarovou likviditu. Zmíněné faktory byly důvodem a klíčovou hnací silou oživení amerického dolaru v roce 2018. Otázkou je, zda jediným důvodem k oslabení dolaru bude zastavení zpřísňování politiky Fedu, nebo uvidíme i zvrat v dosavadních krocích centrální banky?



Může Čína snížit své zadlužení při zachování relativně stabilního juanu?

Pokud si Čína vybere cestu slabšího juanu, vzhledem k masivnímu výprodeji ropy, bude to pro čínské hospodářství znamenat nižší riziko.



Politika EU - budou země táhnout za jeden konec, nebo se každá vydá do boje samostatně?

Nad politickou situací v Evropě a evropskými bankami visí otazník. Rok 2019 bude proto pro další směřování EU klíčový. Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu, budou prvním velkým testem. Dříve či později se na stůl opět vrátí rozpočtová situace ve Francii a Itálii. Politická elita EU se proto bude muset probudit dříve, než bude pozdě. Bude nezbytné skončit s politikou úsporných opatření a vytvořit plán mutualizace dluhu. V opačném případě bude jen otázkou času, kdy další země opustí EU.



Jak nakonec skončí telenovela s názvem Brexit?

Druhé referendum se jeví stále jako pravděpodobnější. V současnosti mají údajně převahu názory podporující setrvání v EU. Avšak nevedlo by další referendum, které by zvrátilo to předchozí, k občanskému konfliktu ve Velké Británii? V nejhorším případě, i kdyby jednání nesměřovala k žádné dohodě o brexitu, libra je v současnosti až příliš levná před očekávanou dvojitou volatilitou začátkem nového roku.

Více informací o výše uvedených otázkách očekávejte v našem kvartálním výhledu, který bude k dispozici přibližně v polovině ledna.

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.



Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.