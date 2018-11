ČNB vyložila kvarteto (Komentář)

ČNB se dnes odhodlala ke čtvrtému zvýšení sazeb v řadě. Repo sazba se po dnešním zasedání dostala na 1,75 %. ČNB tak reaguje na zvyšující se ceny v ekonomice. Ty plynou jednak z rostoucích mezd v Česku, na kterých se odráží extrémně nízká nezaměstnanost, ale i z rostoucích cen komodit a energií na světových burzách. Ani kurz koruny v poslední době ČNB moc nepomáhá. Na začátku roku domácí měna přestala posilovat a tím přestala tlumit inflaci. Vývoj reálné ekonomiky i inflace bude pokračovat v podobném duchu. Ekonomika sice zpomaluje, ale inflační tlaky naopak sílí. Navíc vše nasvědčuje tomu, že koruna se k výraznému posílení mít nebude a i nadále nebude centrální bance pomáhat tak, jak by si představovala. Předpokládáme, že prognóza, kterou dnes na tiskové konferenci představí Jiří Rusnok, znovu ukáže na posilování koruny a pouze velmi umírněné zvyšování sazeb. My však očekáváme, že ČNB nakonec bude zvyšovat sazby rychleji a v příštím roce k tomuto kroku přistoupí hned třikrát Repo sazba by se tak měla dostat na 2,5 %.