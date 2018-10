US ekonomika zažívá druhou nejdelší expanzi v historii

Dle prvního odhadu americké HDP vzrostl mezičtvrtletně anualizovaně o 3,5 % za třetí čtvrtletí. Trhy očekávaly o dvě desetiny slabší růst, nicméně v obou případech by se stále jednalo o růst vysoko nad potenciálem americké ekonomiky, který odhadujeme na 2 %. Oproti předchozímu čtvrtletí, kdy HDP vzrostl o 4,2 %, růst americké ekonomiky podle očekávání mírně zpomalil, což lze z části přisoudit tradičnímu sezónnímu pohybu. Na růstu se i nadále podílí především vyšší spotřeba, která rostla nejrychleji za poslední tři roky. Investice do stálých aktiv nadále rostou, naopak úspory zaznamenaly další pokles, což je jeden z důkazů pozdní fáze hospodářského cyklu a blížící se ho vrcholu. Dalším významným přispěvatelem k růstu HDP jsou vládní výdaje, které toto čtvrtletí rostly nejrychleji od roku 2016. Naopak čistý vývoz se v posledním čtvrtletí snížil, čímž negativně přispěl k růstu ekonomiky. Zvýšil se dovoz spotřebního zboží a motorových vozidel, naopak klesl vývoz potravin a zemědělských produktů.

Americká ekonomika se dlouhodobě přehřívá a zažívá druhou nejdelší expanzi v historii. To nám potvrzuje i rekordní nezaměstnanost z minulého měsíce. V září USA zaznamenaly nejnižší nezaměstnanost za posledních padesát let, přičemž tým RBI očekává, že se její hodnota v říjnu ještě sníží. Očekáváme, že ke konci roku dosáhne hodnoty až 3,5 %. Ačkoliv trh práce v minulém měsíci zaznamenal nejméně pracovních míst za tento rok především díky hurikánu Florence, očekáváme, že tvorba pracovních míst se vrátí ke svému ročnímu průměru. I předstihový ISM index dosahuje v posledních měsících nejvyšších hodnot od roku 2004 a vyšších hodnot dosáhl jen v roce 1983. Pro celý rok 2018 očekáváme, že americká ekonomika vzroste v průměru o 2,8 %. V roce následujícím mírně zpomalí na 2,0 %. Pro rok 2020 pak očekáváme prudké zpomalení na 0,5 %, které by se mělo následně promítnout i do růstu globální ekonomiky a tuzemské zahraniční poptávky.

Autor: Eliška Jelínková, analytik

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.