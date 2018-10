Oldřich Dědek: Úrokové sazby ČNB by možná mohly růst pozvolněji

Česká národní banka by možná mohla zajmout pozvolnější přístup ke zvyšování úrokových sazeb s ohledem na rizika přicházející ze zahraničí, a pomalejší tempo utahování měnové politiky neohrožuje plnění inflačního cíle, řekl člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Dědek, který jako jediný v sedmičlenné bankovní radě na minulém zasedání hlasoval pro ponechání sazeb beze změny, řekl, že nevidí oporu pro argument, že se domácí inflační tlaky začínají výrazně materializovat.

Ve středečním rozhovoru Dědek uvedl, že souhlasí s pokračováním takzvané normalizace měnové politiky, ale má za to, že by se mělo debatovat o jejím tempu.

"Musím konstatovat, že nějaká trochu vyčkávací taktika - není to taktika nějakým způsobem změnit vidění bankovní rady, je to čistě fázování - nekoliduje s plněním inflačního cíle. To je pro mě důležitá věc," řekl Dědek.

ČNB zvýšila úrokové sazby na posledních třech měnových zasedáních, a hlavní dvoutýdenní repo sazba je tak nyní nastavena na 1,50 procenta.