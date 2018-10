Přísnější Fed a spol. mohou v roce 2019 vyvolat recesi v USA

Koncem září zvedla americká centrální banka opět svou základní úrokovou sazbu. Letos to bylo již potřetí, přičemž ekonomický výhled na letošní i příští rok se podle Fedu zlepšuje, takže úroky budou dále růst. Podle Petera Boockvara ze společnosti Bleakley Advisory Group však tímto přístupem může Fed škodit firmám a ekonomice.

Fed na svém posledním zasedání zvýšil základní sazbu na 2-2,25 % a díky zlepšujícímu se ekonomickému výhledu na nejbližší roky plánuje ještě jedno zvýšení sazeb letos a další tři v příštím roce. Z makroekonomického pohledu to tedy vypadá dobře, ale z pohledu firem to až tak optimistické není. Zvyšující se úvěrové náklady společností i spotřebitelů se dokonce přestávají líbit i Donaldu Trumpovi (jako kdyby to něco znamenalo).

Své obavy vyjádřil v rozhovoru pro CNBC také Peter Boockvar z Bleakley Advisory Group. Připomněl, že v 10 ze 13 případů, kdy se sazby takto zvyšovaly, skončila americká ekonomika v recesi.

"Posouváme se dále v cyklu zvyšování sazeb. Zatímco se soustředíme na to, jak vysoko úroky porostou, Fed se mimo hlavní pozornost snaží zmenšovat svoji rozvahu," upozorňuje Boockvar. Když se tyto dva faktory spojí (zvyšování sazeb a redukování objemu držených aktiv), je vliv zpřísňování měnové politiky mnohem silnější.

V říjnu plánuje Fed odprodej aktiv v objemu okolo 50 miliard dolarů, což je pětkrát více, než prodával před rokem. K tomu se přidává ECB, která plánuje ukončit nákup aktiv v prosinci (i když sazby bude držet na nule do poloviny příštího roku).

"Ve výhledu na rok 2019 mě netrápí jen Fed. Když zvážíme, že i ECB ukončí odkupy aktiv, a představíme si, že by se připojila i japonská centrální banka, monetárními kohoutky poteče na trhy citelně méně peněz," míní Boockvar.

Dalším problémem podle něj může být fakt, že fiskální stimuly v podobě daňových úlev již v příštím roce nebudou mít takový vliv jako letos, kdy razantně zvedly zisky firem. Podle údajů společnosti FactSet bude nárůst zisků firem v indexu S&P 500 v letošním roce dvojnásobný oproti roku 2017. Tento jednorázový stimul však již v roce 2019 nebude patrný, což může mít na výsledky společností i celou ekonomiku negativní dopady.