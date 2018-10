Inflace v USA - nižší čísla trhům nabízejí záchytný bod

Cenové statistiky ze Spojených států by finančním trhům mohly dát záminku ke konsolidaci po posledním propadu. Celková inflace zpomalila na 2,3 procenta a jádrová aspoň stagnovala na 2,2 pct. To jsou údaje pod tržními odhady, takže by mohly částečně otupit strach z příliš agresivní politiky Fedu. Podle nás trajektorii sazeb data nakonec neovlivní a inflace určitě není jediným faktorem, na který trhy poslední dobou hledí. Nová čísla se však nabízejí alespoň jako určitý krátkodobý záchytný bod.