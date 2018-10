Rozbřesk: Dovolené srazily inflaci dále pod prognózu ČNB

Až překvapivě rychle se v září snížila inflace v ČR. Meziměsíční pokles spotřebitelských cen byl největší za posledních pět let a podílely se na něm především dovolené, které zlevnily o více než 22 %. Jinak se dá říct, že na vývoji cen v září nebylo vlastně nic zajímavého. Podle očekávání zavedení slev pro mladé a seniory mírně snížilo ceny v dopravě, potraviny podle očekávání podražily a tradičně s vyššími cenami zahájila sezónu móda.



Meziroční inflace se vlastně díky dovoleným odchýlila od předpokládaného trendu a snížila se na 2,3 %. Zaostala tak nejenom za očekáváním trhu, ale i samotné ČNB, která předpokládala, že tentokrát dosáhne jen 2,5 %. Z meziročního srovnání vyplývá, že si stále více připlácíme za bydlení, ať už z titulu vyššího nájemného nebo dražších energií. Na první pohled průměrný nárůst nemusí vypadat nijak dramaticky (+3,4 %), ale zapomenout nemůžeme na fakt, že jde o průměr a navíc, že bydlení je vlastně tou největší položkou výdajů domácností.



Centrální banka nejnovější čísla inflace okomentovala velmi umírněně a zdůraznila, že inflace bude mít tendenci dál klesat k cílové hodnotě, kde se udrží i v roce 2020. Vzápětí ovšem zaznělo i jasné poselství odcházejícího viceguvernéra Hampla, který se vyslovil pro další zvýšení sazeb už v listopadu s cílem pokračovat v jejich normalizaci. Podle našeho názoru jsou však obě možnosti tedy stabilita i růst sazeb rovnocenné. Vše napoví prognóza, která je však až do zasedání tajná. Přesto by se s ohledem na dosavadní růst sazeb a zpřísňování úvěrových podmínek mohla ČNB rozhodnout na chvíli vyčkávat. Ostatně ani stávající prognóza není v tomto směru až tak jednoznačná. Nakonec ovšem hlavní slovo může mít koruna, které se stále nechce vrátit k trendu posilování narýsovaném výhledem ČNB.



Další měsíce se vývoj cen asi příliš nezmění, stejně jako dosavadní trendy. I nadále počítáme s rostoucím vlivem dražšího bydlení (a energií) a rychlejším zvyšováním cen služeb s vyšším podílem pracovních nákladů. Celková inflace se nejspíše udrží lehce nad hranicí 2 % a bude tedy bezpečně setrvávat v tolerančním pásmu ČNB.

TRHY

CZK a dluhopisy

Zářijová inflace rozhodně koruně včera sílu nedodala, když skončila pod prognózou centrální banky. Jasný jestřábí komentář viceguvernéra preferujícího další brzké zvýšení sazeb však koruně také na dlouho nepomohl. Výsledkem tak byl návrat k hodnotám okolo 25,80 EUR/CZK. O to více bude třeba sledovat další set ukazatelů z ekonomiky a především jejich odchylku od hodnot očekávaných ČNB. Svůj nemalý vliv při rozhodování bankovní rady však bude mít i koruna, která se stále výrazně odchyluje od úrovně, kterou si vypočítala pro poslední kvartál právě ČNB.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se stále pohybuje jen v úzkém pásmu v blízkosti hladiny 1,15 a čeká na výraznější impulz. Zatímco rizikové prémie u italského vládního dluhu se přitom drží stále velmi vysoko, tak americké úrokové sazby stagnují před důležitějšími daty či vystoupeními centrálních bankéřů. Taková data by mohla přijít možná dnes odpoledne, kdy bude na pořadu americká výrobní inflace za září. Trh může být senzitivní především na číslo vyšší, než by byl tržní konsensus (pro jádrovou výrobní inflaci).



Pod lehkým tlakem zůstává forint a to přesto, (resp. možná právě proto) že inflace v Maďarsku směřuje stále výše. V září již vyšplhala na 3,6 % meziročně. MNB však stále nehodlá nic dělat, což je pro forint pochopitelně špatná zpráva do budoucna.



Ropa

Cena ropy Brent včera reagovala růstem k 85 USD/barel na sílící hurikán Michael, který se blíží k Floridě. Z důvodů evakuací těžebních kapacit v Mexickém zálivu totiž došlo ke snížení produkce v pobřežních oblastech USA o 40 % (cca 670 tis. barelů denně). Mimo provoz jsou navíc také některé z významných exportních terminálů.



Dnes přijde na řadu jednak předběžný odhad změn zásob z dílny API a jednak měsíční zpráva americké EIA. Ta zřejmě sáhne k dalšímu snížení výhledu na růst poptávky po ropě, podstatné však rovněž bude, jak agentura vnímá aktuální tržní bilance vzhledem k íránským sankcím.