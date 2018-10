Po vyšší maďarské inflaci forint dále zvolna slábne

Kurz eurodolaru se stále pohybuje jen v úzkém pásmu v blízkosti hladiny 1,15 a čeká na výraznější impulz. Zatímco rizikové prémie u italského vládního dluhu se přitom drží stále velmi vysoko, tak americké úrokové sazby stagnují před důležitějšími daty či vystoupeními centrálních bankéřů. Taková data by mohla přijít možná dnes odpoledne, kdy bude na pořadu americká výrobní inflace za září. Trh může být senzitivní především na číslo vyšší, než by byl tržní konsensus (pro jádrovou výrobní inflaci ).Pod lehkým tlakem zůstává forint a to přesto, (resp. možná právě proto) že inflace v Maďarsku směřuje stále výše. V září již vyšplhala na 3,6 % meziročně. MNB však stále nehodlá nic dělat, což je pro forint pochopitelně špatná zpráva do budoucna.