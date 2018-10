Stavebnictví dále expanduje, průmysl na ústupu (Analýzy makroindikátorů)

Dnešní statistiky potvrdily pomalejší tempo ekonomické aktivity během druhé poloviny léta. Průmyslová výroba zpomalila výrazně svůj meziroční růst především kvůli nižší produkci aut. Naopak stavebnictví nadále roste dvojciferným tempem. Pomáhají mu k tomu vyšší vládní výdaje na investice, které se projevují v dynamice inženýrského stavitelství. Vysoká poptávka po nových bytech pak přispívá k růstu pozemního stavitelství. Maloobchodní tržby si v srpnu své solidní tempo udržely, domácnosti utrácejí především za nepotravinářské zboží.

Průmyslová výroba zůstala v srpnu utlumená

Průmyslová výroba v srpnu přidala 1,9 % y/y. Oproti červenci meziroční tempo spadlo z dvouciferných 10,3 % a to přesto, že meziměsíčně průmyslu očištěný o sezónnost vzrostl o 0,7 %. Kartami tedy zamíchala hlavně srovnávací základna z minulého roku.

V druhé polovině léta došlo především k útlumu automobilové výroby. Automobilů bylo v srpnu vyrobeno o 6 % méně než před rokem. Celkovou dynamiku průmyslu táhl dolů také farmaceutický sektor, jehož produkce klesla o téměř 12 % y/y. Celkově si ale průmyslový sektor nemůže stěžovat na nedostatek zakázek, které meziročně vzrostly o 2,4 %. Nejvíce vzrostla poptávka po strojích a zařízení.

Kromě toho, že průmyslová aktivita zůstává tradičně během letních měsíců tlumená z důvodů prázdnin a dovolených, ve zpomalení její dynamiky se projevují také střednědobé faktory. Průmyslníci s již delší dobu stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, problémem však začínají být i rostoucí vstupní náklady. Zhoršení nálady se pak ukazuje v předstihových indikátorech, které postupně klesají. Proto očekáváme, že do konce roku bude průmyslová aktivita nadále zpomalovat, přičemž se v druhé polovině udrží kolem 2,5 %.

Stavaři si mnou ruce

Ačkoliv průmysl v srpnu výrazně zpomalil, stavebnictví nadále pokračovalo v růstu dvouciferným tempem. V porovnání s loňským srpnem stavebnictví si připsalo téměř 12 %. Vysokou dynamiku si udrželo jak inženýrské tak i pozemní stavitelství.

Inženýrské stavebnictví vzrostlo téměř o 16 %. Konečně se rozjely větší vládní infrastrukturní projekty, svůj vliv mohly sehrát i komunální volby. Dobře se vedlo i pozemnímu stavitelství, které přidalo 10,3 %. Prospívají mu investice firem do nových výrobních kapacit i stále vysoká poptávka po rezidenčním bydlení. Ve zbytku letošního roku by dynamika ve stavebnictví měla zůstat nad 10 %. Z části za tímto vývojem však bude stát vliv statistické základny. Avšak vysoká poptávka ze soukromého sektoru a rostoucí kapitálové výdaje ve veřejném sektoru budou hlavním motorem stavebnictví.

Noví absolventi napjatému trhu práce neulevili

Podíl nezaměstnaných se v září snížil o desetinu na 3 %. Počet uchazečů o zaměstnání dále poklesl o více než 6 tisíc, naopak počet volných pracovních míst pokračuje v růstu. Na jedno volné pracovní místo tak připadá jen 0,7 zájemce o práci, což je nové historické minimum.

Podíl nezaměstnaných se snížil i přes to, že na pracovní trh v září dorazila druhá vlna letošních absolventů. Avšak celková poptávka po pracovnících je tak silná, že tento efekt přetlačila.

V následujících měsících bude další snížení nezaměstnanosti obtížný, přesto především kvůli sezónním faktorům očekáváme mírný pokles. Průměrně se však podíl nezaměstnaných bude letos držet na 3,2 %.

Větší úspory domácností ukrajují z dynamiky maloobchodu

Utažený trh práce se nadále odráží v růstu kupní síly domácností. Mzdy nepřestávají růst a i výhled pro příští rok pozitivní. Zaměstnanci se nebojí o práci, protože většinou vědí, že by po ztrátě zaměstnaní mohli nastoupit do jedné z mnoha volných pracovní pozic. To podporuje spotřebitelskou důvěru, která se drží poblíž svých historických maxim. Vysoká důvěra v ekonomiku se nadále se promítá do dynamiky maloobchodních tržeb.

Tržby maloobchodníků v srpnu meziročně vzrostly o 4,2 %. Zájem byl zejména o nepotravinářské zboží, jehož prodeje v reálném vyjádření stouply o 5,9 % y/y, zatímco prodeje potravin rostly pouze o 2,8 %. Na jejich slabší dynamice se totiž projevuje jejich rostoucí cena. Navíc v současné fázi ekonomického cyklu domácnosti zvyšují nákupy spíše zboží, které nutně nepotřebují. Rostou tedy prodeje elektroniky a výrobků pro sport a rekreaci.

Naopak výrazné zpomalování vidíme v prodejích automobilů, které se meziročně snížily o 1,3 %. Ačkoliv je vývoj této časové řady dost volatilní, zdá se, že se poptávka po tomto druhu zboží nasytila. V současnosti pozorujeme, že domácnosti jsou trochu opatrnější ve výdajích. Míra úspor začíná opět růst, spotřebitelé si odkládají na horší časy, jelikož se obávají zhoršení celkové ekonomické situace. Proto i růst maloobchodních tržeb zpomaluje