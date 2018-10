Čeští spotřebitelé stále více utrácí, z dynamiky maloobchodu však ukrajují větší úspory domácností (Komentář)

Tržby maloobchodníků v srpnu meziročně vzrostly o 4,2 %. Zájem byl zejména o nepotravinářské zboží, jehož prodeje v reálném vyjádření stouply o 5,9 % y/y, zatímco prodeje potravin rostly pouze o 2,8 %. Na jejich slabší dynamice se totiž projevuje jejich rostoucí cena. Navíc v současné fázi ekonomického cyklu domácnosti zvyšují nákupy spíše zboží, které nutně nepotřebují. Rostou tedy prodeje elektroniky a výrobků pro sport a rekreaci. Lepší tržby zaznamenávají i obchodníci s oděvy.



Výrazné zpomalování vidíme v prodejích automobilů. Ačkoliv je vývoj této časové řady dost volatilní, tak se zdá, že tento trh už dohnal, co v předchozích letech zameškal a spotřebitelé už nemají kapacitu nakupovat o moc více. Prodeje automobilů se tak meziročně snížily o 1,3 %.



Mzdy nepřestávají růst a i výhled pro příští rok je pro zaměstnance pozitivní. To je vidět i na spotřebitelské důvěře, která se drží poblíž svých historických maxim, i když oproti začátku roku mírně zvolnila. Dnešní čísla z Ministerstva práce potvrdila, že podíl nezaměstnaných je v Česku poblíž svých rekordně nízkých úrovní. Lidé se tak o práce nebojí, protože většinou vědí, že by po ztrátě zaměstnaní mohli nastoupit do jedné z mnoha volných pracovní pozic. Na druhé straně začínáme domácnosti začínají být trochu opatrnější ve výdajích. Míra úspor se totiž odrazila ode dna. To přičítáme tomu, že ekonomové shodně očekávají zpomalování hospodářství a ve veřejném prostoru je to slyšet. Lidé tak začínají spořit na horší časy. Proto i růst maloobchodních tržeb zpomaluje.