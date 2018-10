V Turecku zase přituhuje, inflace v září skoro na 25%

Turecký statistický úřad oznámil, že tamní inflace dosáhla v září 24,5 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 15 let. Meziměsíčně činil nárůst cen 6,3 % – a to už je docela silná káva, protože kdyby se toto momentální tempo růst udrželo, znamenalo by to za rok meziroční inflaci přes 70 %.







Urychlení inflace je navíc nečekaně vysoké: trh čekal meziměsíčně pouze 3,6 %. Za vyšší inflací je primárně slábnoucí lira (od začátku roku o téměř 40 %): Turecká ekonomika tak přímo volá centrální banku, aby zvýšila úrokové sazby ještě výš, než je úroveň 24 % platná sotva tři týdny (od 13.9.). Prezident Erdogan se v nedávné minulost opakovaně velmi ostře a jasně vyslovil proti zvyšování sazeb, ale v posledních týdnech se – zřejmě vyděšen srpnovým prudkým oslabením liry – v této oblasti drží zpátky.



Další jednání má Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ovšem až za další tři týdny (25.10.). Turci by tedy měli doufat, že do té doby vydrží víra trhů, že si TCMB bude hledět svých úkolů v rámci cílování inflace a přikročí k dalšímu zvýšení sazeb.