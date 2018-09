USA vs. Evropa: Bohatství bohatým, chudoba chudým

Zvyšující se příjmová nerovnost začíná být ve Spojených státech velkým problémem. Bohatí Američané těží z ekonomického růstu nepoměrně více než všichni ostatní. Co je příčinou tohoto stavu? A jak je na tom západní Evropa?

Jedno procento nejbohatších Američanů začalo souhrnně vydělávat více než 50 % "nejchudších" obyvatel USA v druhé polovině 90. let 20. století. Od té doby se nůžky rozevírají stále více. Aktuálně navíc příjmy bohatých Američanů dále zvyšuje daňová reforma z dílny administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle analýzy think tanku Center on Budget and Policy Priorities spadne zhruba 70 % benefitů vyplývajících z reformy do klína 20 % nejbohatších.

Následující graf dokonce ukazuje, že zatímco v roce 1980 příjmy nejvíce rostly těm nejchudším, dnes se nejenže nejvíce zvyšují těm nejbohatším, ale nejchudším se i mírně snižují.

V západní Evropě je zatím situace jiná. I zde se sice příjmová nerovnost zvětšuje, ale ani zdaleka ne tak vysokým tempem jako v USA. Příjmy jednoho procenta nejbohatších lidí v západní Evropě aktuálně tvoří asi 12 % příjmů celé společnosti, zatímco příjmy 50 % "nejchudších" odpovídají bezmála 22 % kumulativních příjmů.

Situace ve Spojených státech je podle expertů důsledkem velkých rozdílů ve vzdělání lidí a nastavení daňového systému, jehož progrese od 80. let selhává v reflektování vývoje příjmů. V západní Evropě naproti tomu daňová progrese stále plní svůj účel a roli hraje i lepší přístup ke kvalitnímu vzdělání bez ohledu na finanční zázemí.