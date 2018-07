Státní dluh v pololetí stoupl o 89 miliard na 1,714 bilionu Kč

Státní dluh v pololetí vzrostl proti konci roku 2017 o zhruba 89 miliard korun na 1,714 bilionu Kč. Za růstem dluhu je prodej státních pokladničních poukázek s cílem peníze investovat s větším výnosem a získat dodatečné příjmy státního rozpočtu. Ministerstvo financí si také ve druhém čtvrtletí předfinancovalo většinu letošní splátky dluhopisu v hodnotě 74,4 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo. Na každého Čecha tak připadá hypoteticky dluh 161.500 Kč.



MF uvedlo, že meziročně státní dluh klesl o 75,3 miliardy korun. "Pohyb nominální výše státního dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je zcela běžný jev způsobený například nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů oproti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku a nijak nevypovídá o trendu zadlužování země," uvedl mluvčí MF Michal Žurovec. Úřad podle něj průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a celková míra zadlužení dlouhodobě klesá. "Pokles dluhu v poměru k HDP očekává ministerstvo financí i letos," dodal.





Eurostat dnes informoval, že veřejný dluh Česka vyjádřený poměrem k HDP stoupl v prvním čtvrtletí o 1,1 procentního bodu na 35,8 procenta. To je páté nejrychlejší tempo růstu zadlužení v celé EU. Loni v prvním čtvrtletí byl dluh 39,9 procenta HDP . Zároveň ze statistik vyplývá, že v poměru k HDP je dluh Česka v EU pátý nejnižší. Lépe jsou na tom Estonsko, Lucembursko, Bulharsko a Rumunsko. Lotyšsko vykázalo stejnou výši jako ČR. Člen rozpočtové rady Jan Pavel na to dnes reagoval, že vláda rezignovala na snahu snížit absolutní výši dluhu.MF v prvním pololetí díky příznivým podmínkám na finančních trzích v pololetí prodalo státní pokladniční poukázky za 174,5 miliardy korun . Zároveň si úřad během druhého čtvrtletí předfinancoval 90 procent splátky 15letého státního dluhopisu za 74,4 miliardy korun , který je letos splatný. Jeho úročení bylo 4,6 procenta, což každoročně zatěžovalo podle MF státní rozpočet výdajem výdaji za 3,4 miliardy korun . MF získalo peníze s průměrným výnosem 1,95 procenta. Od roku 2019 by tak měl rozpočet ročně ušetřit 2,2 miliardy korun , uvedlo ministerstvo.Čisté výdaje na správu státního dluhu v pololetí byly podle ministerstva 20 miliard korun , loni v pololetí to bylo 18,6 miliardy Kč . Za celý loňský rok to bylo 39,8 miliardy korun Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy , přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.