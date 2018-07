Výhled Saxo Bank na 3Q 2018: Tohle by mohlo dopadnout špatně…

Saxo Bank, přední finanční odborník v oblasti multi-asset obchodování a investic vydal svůj čtvrtletní výhled orientovaný na globální trhy a hlavní úvahy týkající se obchodování ve 3Q 2018. Zaměřuje se v něm na opadávající globální růst, celosvětově klesající úvěrové impulzy a neúměrné přehlížení rizik obchodní války. Pravděpodobně vstupujeme do jednoho z nejnebezpečnějších období pro světovou ekonomiku od pádu Berlínské zdi v roce 1989.





Debaty o „obchodních válkách” jsou velmi rozšířené a Saxo poukazuje na krátkozrakost světových vlád. Dochází totiž k eskalování obchodního napětí před 6. listopadem, kdy se v USA odehrají průběžné volby (mid-term elections), v nichž musí prezident Trump dokázat, že Spojeným státům zařídí „něco lepšího”. Současná situace by potenciálně mohla vést k vážnější krizi.

Výhled Saxo na třetí čtvrtletí se zabývá hlavními oblastmi bankovních aktivit, jimiž jsou forex, akcie, měny, komodity a obligace i celá řada ústředních makro témat.

Steen Jakobsen, hlavní ekonom a ředitel investic Saxo Bank ke čtvrtletnímu výhledu uvedl:

„V obchodní válce není vítězů a trend se posouvá špatným směrem, když nacionalistické agendy nahlodávají status globálních institucionálních rámců. Historie nás učí, že to může dopadnout špatně. Pokud se v roli poraženého ocitne velká ekonomika nebo silná politická velmoc, může se uchýlit k restrikcím, například k celním tarifům, ve snaze najít protiváhu ke konkurenční nevýhodě.

Důvod toho, že obchodní záležitosti jsou dnes složitější, tkví v tom, že měny už se nepohybují v takových drahách, jaké by naznačovala současná dynamika účtů. Země s přebytkem běžného účtu by měla zaznamenat silnou/vyšší měnu, ale v dnešním světě se všechny ekonomiky s přebytkem běžného účtu pokoušejí silné měny oproti globálnímu dolarovému standardu zbavit, aby si udržely konkurenceschopnost a odstranily riziko deflace.

Nejde ale jen o Trumpa – hodně to souvisí se snahou Číny navýšit svůj globální profil na všech frontách. Čínský postoj k této vizi je prozatím obchodní skrze závazek k plánu One Belt, One Road (“Jeden pás, jedna cesta”). Peking už možná vzdal představu USA jako dlouhodobého exportního trhu – čím déle si udrží svůj podíl na trhu, tím lépe. Spojené státy americké nyní aktivně rozkládají právě ty mezinárodní organizace, které podporovaly růst a globalizaci od konce druhé světové války a po pádu Berlínské zdi.

Nadále panuje konsenzus, že otevřené obchodní válce se lze vyhnout, tento přístup však ignoruje průběžné volby v USA.”

Akcie – technologie jako jedinečný sektor

Zatímco globální akcie zaznamenávají v tomto roce potíže, technologický sektor investorům nadále nabízí solidní návratnost, čímž se stává ještě atraktivnějším. Zajímavým rysem technologických firem je jejich nízká zadluženost (čistý dluh činí podle Světového žebříčku informačních technologií MSCI minus 0,62), díky čemuž je sektor méně citlivý na změny v monetární politice.

Peter Garnry, vedoucí oddělení akciových strategií, uvedl:

„Technologický sektor vykazuje nejvyšší návratnost investovaného kapitálu a ve srovnání s ostatními využívá nižší kapitálové výdaje. Kombinace těchto faktorů posunula hodnotu valuační prémie nad globální akcie na 27 %, což je v sektoru, který jako jediný vykazuje růst v každé výsledkové sezoně, velmi rozumná hodnota.

Informační technologie představují na americkém akciovém trhu s přehledem dominantní sektor, globálně se ale stále ještě nacházejí na druhém místě za finančním sektorem s indexem dle tržní kapitalizace 15,8 %. Při srovnání podle sektorových skupin se skupina Software & služby nachází velmi těsně za skupinou Banky (9,9 %) jakožto nejvýznamnější sektorovou skupinou na světě. Technologický sektor se proměnil z odvětví, v němž dominoval hardware, a nyní v něm převládá software, což je pro akcionáře výrazně atraktivnější. Doporučujeme investorům, aby software neopouštěli.

Největšími riziky pro technologický sektor jsou regulace a celosvětové problémy s polovodiči, které vyvolává eskalující obchodní válka. V tuto chvíli je ale pravděpodobnost, že by oba tyto scénáře měly výraznější vliv na technologický sektor v krátkodobém horizontu, dost nízká.“

Forex – obchodní válka negativně k americkému dolaru

Agresivní postoj Trumpovy administrativy k obchodu by se mohl projevit na americkém dolaru negativně, protože obchodní narušení také sníží recyklaci rezerv do bankovek. Vzhledem k tomu, že obchodní partneři USA mají v úmyslu zbavovat se dolarových rezerv nebo se této měně zcela vyhnout. Druhý případ platí především pro Čínu, která má evidentně dlouhodobou strategii zaměřenou na zvýšení profilu své měny ve svých obchodních vztazích.

John Hardy, vedoucí oddělení strategie FX, prohlásil:

„S tím, jak prudce v Číně stoupá objem importované energie, představuje pravděpodobně zahájení obchodování s ropou za čínský jüan v prvním čtvrtletí taktický krok. Díky tomu může ve výsledku petrojüan vytlačit petrodolar. Mysleme také na to, že k Trump bojuje také často s geopolitickými spojenci, jako jsou ti z organizace NAFTA a EU i s těmi v širším okolí.

Trumpovo zaměření na postupy Bank of Japan nebo Evropské centrální banky a jejich implicitní cíl udržet JPY a EUR slabé, by mohlo obrátit situaci ve vztazích párů USDJPY a EURUSD. Obráceným rizikem nepochybně je slabost CNY a síla USD oproti asijským EM měnám, pokud se Čína rozhodne opustit politiku silného jüanu.“

Makro – Může nás zachránit jen Čína

Dosud Čína na americká opatření reagovala uplatněním stejných nástrojů a nepokoušela se situaci vyhrocovat. Kdyby Čína skutečně chtěla plně rozpoutat obchodní válku, nejefektivnější metodou by bylo vyslat hygienickou inspekci do místních firem klíčových pro americký výrobní řetězec a na několik týdnů či měsíců je uzavřít. Dopad na americké firmy by nepochybně byl mnohem ničivější než jakékoliv rozhodnutí o zvýšení tarifů, které by mohlo přijít z Pekingu.

Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické analýzy, komentuje:

„Jak se zdá, Čína je spíše nakloněná tomu, že bude hrát umírněně, a je připravená podpořit globální ekonomiku. Po slabších ekonomických datech a vyšším obchodním napětí se Čína rozhodla letos potřetí odlehčit monetární politiku. Země dělá to, co dělala v obdobích hospodářského zpomalení vždy: zasahuje tak, aby posílila ekonomiku a vrátila úvěrový impulz do pozitivní oblasti. Čínský úvěrový impulz se stále ještě stahuje, pohybuje se na úrovni minus 1,9 % HDP, ale pomalu se zvedá ze svého minima dosaženého v roce 2010 a možná se vrátí nad nulu dříve, než bychom si mohli myslet. Pokud vedení Číny usoudí, že je na čase ještě více posílit ekonomiku proti obchodním válkám.

Čína má stále mnoho možností, jak může vzdorovat dopadu obchodního napětí. Může buď sáhnout ke vstřícnější monetární politice prostřednictvím RRR, nebo se zaměřit na fiskální stimul. Zvýšení úvěrového impulzu by mělo vyvážit alespoň část vlivu, který mají americké tarify na čínský import, a očekává se také, že od roku 2019 podpoří klesající ekonomické sektory, jako například čínské nemovitosti. V této fázi je složité odhadovat vývoj americké obchodní politiky, je však téměř jisté, že se Čína vynasnaží vyhnout plně rozpoutané obchodní válce a s ní spojené volatilitě, protože finanční a monetární stabilita jsou pro její budoucí hospodářský vývoj zcela zásadní.“

Měna – Australský dolar by mohl prodloužit svůj boj v prostředí s obchodním napětím

Austrálie má s Čínou hluboký vztah. Přes 36 % zboží ze země šlo minulý rok do Číny, což tvoří 8 % HDP. Sílící napětí mezi Spojenými státy a Čínou vzbuzuje v Austrálii obavy, protože je její ekonomika silně závislá na exportu uhlí, železné rudy a vzdělání do Číny. Zároveň je ale dlouhodobým spojencem USA. Čínská poptávka se neomezuje jen na obecné kovy – vývoz služeb z Austrálie do Číny vzrůstá během posledního desetiletí průměrně o 15 % ročně. Kromě toho roste cestovní ruch – loni zemi navštívilo 1,4 milionu čínských návštěvníků, kteří zde utratili zhruba 25 % z celkové sumy, kterou zde při cestách turisté utratí. Také spotřební zboží jako víno, vitamíny a další kvalitní australské potraviny a výživa zaznamenávají značný nárůst v objemu vývozu, a to kolem 40 % ročně.

Eleanor Creagh, která má na starosti tržní strategie, prohlásila:

„Čínská cla na americké zemědělské výrovky by mohly zajistit prostor, který by vyplnili australští vývozci, a tak by zde Austrálie zvýšila svou ekonomickou stopu. Při zavedení 25% cel pro americké dodavatele do Číny by mohli australští vývozci hovězího nabídnout mnohem konkurenceschopnější cenu, přičemž by Austrálie využila i svou výhodu v podobě námořních obchodních tras v Asijsko-pacifickém regionu.“

Komodity – Znevýhodněné komodity očekávají výsledek rozvíjející se obchodní války

Po silném začátku roku se výhled komodit zdá čím dál komplikovanější, protože se začíná objevovat čím dál více vlivů, které jdou proti nim. Co se týče surové (crude) ropy, její několikaměsíční zlepšení začalo opadat poté, co skupina zemí produkujících ropu (Opec+) dospěla k souhlasu, že zvýší výrobu za účelem stabilizace ceny. Vzácné a polovzácné kovy mezitím znevýhodnila trvající síla dolaru a odchylující se směr centrálních bankovních sazeb. Průmyslové kovy kolísaly při objevujících se náznacích toho, že některé z největších světových zdrojů růstu, například i Čína, vykazovaly známky zpomalení.

Ole Hansen, vedoucí oddělení komoditních strategií, uvedl:

„Ve druhé polovině roku 2018 bude pravděpodobně surová ropa zpočátku podpořena silnou poptávkou i přetrvávajícím geopolitický, rizikem spojeným s obavami ohledně dodávek z Venezuely a Íránu. Což souvisí s blížícím se termínem zavedení amerických sankcí. Tyto obavy by ale nakonec mohlo nahradit proměňující se zaměření na růst poptávky, jež se nejspíš začne v rozvíjejících tržních ekonomikách zpomalovat.

Výsledky zlata během června prudce poklesly, když se tento kov pokoušel ubránit silnějšímu dolaru a jestřábímu postoji šéfa Fedu Powella k pokračující normalizaci amerických sazeb. Tři čtvrtiny možných zisků poklesly poté, co se u obchodníků projevila frustrace, když se zlatu opakovaně nepodařilo prolomit klíčovou rezistenci nad 1360 dolarů za unci. Sestupný výhled během června náš pozitivní výhled pro zlato poněkud zkomplikoval, ale nezahubil. Negativní korelace zlata vůči dolaru zůstává z krátkodobého hlediska hlavní výzvou, ale vzhledem ke krátko- až střednědobému negativnímu dolarovému výhledu, věříme, že se situace v nastávajícím čtvrtletí obrátí k lepšímu.

Stříbro zůstává v úzkém obchodovacím rozmezí, které se projevuje už déle než 18 měsíců. Dva pokusy během posledního čtvrtletí, při nichž se mělo dostat nad svůj 200denní pohyblivý průměr pomohly, odstartovat dvě výraznější korekce. Postoje vůči němu tak zůstávají do třetího čtvrtletí poněkud vlažnější, zvláště když se poslední známky ekonomického zpomalení začínají projevovat dalším oslabením u průmyslových kovů. Zásadním klíčem ke směřování stříbra nicméně bude zlato a vzhledem k našemu pohledu na žlutý kov vnímáme stříbro tak, že bude pokračovat ve vyzývání rezistence a nakonec se posune výš.“

Obyčejní občané a skuteční poražení v rozbrojích obchodních válek

Obchodní cla, která zavádí Trump, se primárně používaly k ovlivnění čínského exportu u dalších produktů a potenciálně dalších zemí. Čína je z globálního hlediska pro USA obchodním partnerem číslo jedna, představuje průměrně 45 % deficitu obchodní bilance od roku 2009 a 36 % od roku 2001, kdy se Čína připojila ke Světové obchodní organizaci.