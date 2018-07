Felbermayr (Ifo): Obchodní přebytek Německa začíná být toxický

Podle šéfa německého institutu Ifo Gabriela Felbermayra začíná být přebytek obchodní bilance Německa problematickým až toxickým a to nejenom z pohledu USA, ale také z pohledu dalších partnerů včetně EU.Ze všech stran se množí hlasy, že by Německo mělo situaci nějakým způsobem řešit.V roce 2017 poprvé od roku 2009 došlo k poklesu přebytku obchodní bilance a to směrem k 300,9 mld. EUR . Přebytek vůči USA dosáhl úrovně 64 mld. USD Podle Felbermayra je nutné, ab vláda modernizovala pravidla řídící ekonomiku, více deregulovala a připravila se na technologické změny.