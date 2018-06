Ekospol: ČNB tlačí střední třídu do nájmů, zvýšení základních úrokových sazeb zdraží hypotéky

Česká národní banka (ČNB) vyhlásila otevřený boj střední třídě, kterou chce připravit o vlastní bydlení. Nejprve omezila maximální výši hypoték v porovnání s hodnotou pořizované nemovitosti, aby tento měsíc přišla s novými přísnějšími požadavky na žadatele o hypotéku. Poslední hřebíček do rakve snů o vlastním bydlení stovkám tisíc rodin pak centrální bankéři zasadili dnes, když schválili zvýšení základní úrokové sazby o dalšího 0,25 procentního bodu. To nutně povede ke zdražení hypoték. Hojné hypoteční časy jsou tak definitivně pryč.

Už předchozí kroky vedly ke zpomalení hypotečního trhu, který dokonce po dlouhé době začal klesat. Podle aktuálních dat ukazatele Fincentrum Hypoindex v květnu zájem o hypotéky nepatrně klesl. Dá se očekávat, že pokles se bude od podzimu, kdy vejdou v platnost nová pravidla ČNB, ještě více prohlubovat.

Nová opatření totiž výrazně omezí možnost pořídit si vlastní bydlení. Vyřadí z možnosti získat hypoteční úvěr poměrně silnou skupinu lidí ze střední třídy. Nedostupné budou hlavně byty ve větších městech. Například průměrná cena nového bytu v Praze dosáhla 6,7 milionu korun. Pokud počítáme, že zájemce žádá o 80procentní hypotéku, tak první překážkou je nutnost složit z vlastního 1,34 milionu korun. Bude tedy chtít hypotéku v celkové výši 5,36 milionu korun. Jestliže bude splácet 30 let, dostane se na měsíční splátku zhruba 22 tisíc korun. Aby naplnil novou podmínku ČNB, že měsíční splátka nesmí přesáhnout 45 procent čistého příjmu, musí brát zhruba 50 tisíc korun čistého, tedy kolem 70 tisíc hrubého. To je víc, než dvojnásobek aktuální průměrné mzdy v ČR. Ani dva průměrně vydělávající lidé tak na hypotéku nedosáhnou.

A to se nebavíme o tom, že většina lidí bere méně, než je průměr. Polovina zaměstnanců nemá na výplatní pásce ani 26 tisíc korun měsíčně. Takoví mohou na vlastní bydlení zapomenout úplně a doufat, že jim jejich příjem vystačí alespoň na nájemní bydlení. Dá se totiž předpokládat, že poroste poptávka po nájmech a tím zcela jistě vzroste i měsíční nájemné. Přísnější regulace hypoték ze strany ČNB tak dopadne i na ty, kteří o pořízení vlastního bydlení ani neuvažují. Stovky tisíc domácností pak nuceně vyžene do nájemního bydlení, za které však dají stejné peníze, jako by platili za splátku hypoték. Jen v tomto případě jim po dvaceti či třiceti letech nezůstane nic, čím by si případně přilepšili k důchodu. A tak zůstanou ve stáří závislí na pomoci státu.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.