Jáč: Hospodářský růst v eurozóně letos zpomalí

Červnový průzkum PMI hlásí, že se souhrnný indikátor pro eurozónu zlepšil: poprvé od letošního ledna. I tak jde ale o druhý nejslabší výsledek v letošním roce a na své stávající úrovni 54,8 je kompozitní PMI indikátor výrazně pod úrovněmi, na nichž se nacházel po většinu roku 2017.

Na své stávající úrovni je indikátor PMI kompatibilní s mezičtvrtletním růstem HDP eurozóny 0,5 %. To by znamenalo mírné zlepšení v porovnání s letošním prvním čtvrtletí, kdy ekonomika eurozóny mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 %. Takový růst by byl v zásadě v souladu s nedávno zveřejněnou prognózou ECB a za celý letošní rok by vedl k růstu HDP eurozóny v oblasti 2 %, možná nepatrně nad touto úrovní. I tak ale ekonomika eurozóny směřuje ke zpomalení po excelentním roce 2017, kdy HDP eurozóny rostl tempem 2,5 %.

Detailní pohled na červnový průzkum pak ukazuje zrychlení růstu aktivity ve službách, zatímco zpracovatelský průmysl dále zpomaluje. Tempo růstu průmyslových objednávek je nejslabší za uplynulých 22 měsíců.

Situace se může dále zhoršit v souvislosti s růstem protekcionistických tendencí v mezinárodním obchodě na globální úrovni: pnutí v obchodních vztazích má na průmysl ostatně negativní vliv již nyní. Pozitivně naopak může působit slabší kurz eura, jenž alespoň dočasně zlepší exportní konkurenceschopnost eurozóny.

Data o hospodářské aktivitě v eurozóně přinášela v uplynulých měsících a týdnech spíše zklamání, červnový nárůst kompozitního PMI indikátoru je v tomto kontextu dobrou zprávou, alespoň z pohledu finančních trhů. Euro v reakci na červnový průzkum PMI posílilo vůči dolaru a jde o dobrou zprávu i pro středoevropské měny včetně české koruny.

I tak ale platí konstatování, že hospodářský růst v eurozóně letos zpomalí, ECB proto bude opatrná ve svých komentářích na budoucí zpřísňování měnové politiky a citlivá zůstane i nálada na finančních trzích.

Pokud nebude červnové oživení kompozitního PMI indikátoru potvrzeno dalšími daty z ekonomiky eurozóny, tak kurz eura může opět zamířit dolů, což by mělo nepříznivý dopad i na sentiment investorů vůči měnám ve středoevropském regionu.