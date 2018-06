Ranní glosa: Revoluční zasedání ECB?

Dnes startuje jedno z nejdůležitějších zasedání ECB v tomto roce. Italská politická krize v druhé polovině května znamenala pro řadu investorů jediné - opětovný odsun konce měnové expanze (QE) do nedohledna. Dnes ovšem vypadá všechno jinak. Po zklidnění italského napětí, centrální bankéři nastartovali jestřábí “kanonádu” - Hansson, Knot, Weidmann, ale především hlavní ekonom ECB Peter Praet. Ten je současně jedním z duchovních tvůrců a největších zastánců politiky QE v ECB a současně také jednou z největších holubic v bankovní radě. Jeho slova o tom, že je inflační cíl ECB skoro naplněn a je třeba přehodnotit QE, mají tedy velmi silnou váhu.Očekáváme i proto, že ECB dnes oznámí záměr ukončit QE do konce roku, a to pravděpodobně postupným útlumem od konce září. Je možné, že detaily si ještě schová na červencové setkání, “džin z láhve” ovšem bude nenávratně vypuštěn. Rozhodnutí pravděpodobně bude opřeno o vyšší inflační prognózu a to jak pro tento rok, tak především pro delší období (rok 2020). Současně ECB zůstane velice opatrná ohledně signálů ukazujících na první růst úrokových sazeb I tak ovšem bude těžké, aby super-nízké eurové výnosy v takové chvíli zůstaly stát na místě. Především krátký konec křivky (dvouleté swapy) a bezpečné desetileté výnosy (německý bund) mají podle našeho názoru potenciál jít po dnešní ECB vzhůru. A v jejich vleku nakonec i euro , které v předtuše rozhodnutí ECB již dnes postupně zpevňuje a nijak mu nepřekáží ani včerejší zvýšení sazeb amerického Fedu.