Přebytek obchodní bilance mírně poklesl

V dnešním vydání Hospodářských novin kolega Michal Skořepa k tomuto tématu píše:

"Podle včerejších údajů ČSÚ dosáhl český zahraniční obchod v dubnu přebytku 15,8 miliard korun. Na měsíční bilance tohoto řádu je česká ekonomika zvyklá už několik let. Zdálo by se tedy, že se nic zajímavého neděje.

V pozadí však najdeme trend, který může vyvolávat určitou nervozitu. Ta vcelku „obvyklá“ celková cifra je totiž výslednicí mnohaměsíčního trendu zpomalování růstu vývozu i dovozu.

Český průmysl funguje do jisté míry jako jakýsi průtokový ohřívač, kde velká část vývozu je složena z nevelké hodnoty přidané k dovezeným polotovarům. Pokud tedy zpomaluje vývoz, obvykle zhruba obdobně zpomaluje i dovoz.

Proč tedy zpomaluje samotný vývoz? Podezření rozhodně nepadá na zahraniční poptávku. V Německu, které je pro český vývoz klíčové, se v posledních čtvrtletích o žádné recesi oslabující tamní poptávku po českém vývozu mluvit nedá. A totéž platí i pro většinu ostatních našich exportních trhů.

Příčiny vadnoucího českého vývozu jsou spíš domácí. Hlavní příčinou je pravděpodobně kapacitní omezení: čeští vývozci mají prostě čím dál větší potíže najít nové zaměstnance.

Nedávná data o HDP ukázala rychlý růst firemních investic. Snad jde o automatizaci. Oslabil by se tak problém nedostatku lidí a zpomalujícího vývozu, aniž by bylo nutno zvát do Česka desetitisíce gastarbeiterů.“



Jan Žemlička