Co říká nový Ageing Report o českém trhu práce?

Špatná zpráva: i pro Česko Komise uvádí hodnotu zřetelně nad současností, konkrétně ve výši kolem 4,5 %. To by znamenalo, že nás během několika let čeká nárůst míry nezaměstnanosti o dobré dva procentní body, neboli o nějakých 200 tisíc lidí.

A druhá špatná zpráva: Česká nezaměstnanost se možná bude muset pohybovat mírně výš, než ukazuje výše uvedený graf. NAWRU totiž značí „non-accelerating wage rate of unemployment“, tedy „míra nezaměstnanosti, při níž se nebude měnit růst nominálních mezd“. V praxi ve většině civilizovaných zemí centrální banky dělají vše pro to, aby se neměnil nikoli růst mezd, nýbrž růst cen (i když část ekonomické obce praví, že cílování mezd by bylo lepší než cílování cen – viz např. str. 52-54 zde). Centrální banky se tedy nepřímo snaží držet nezaměstnanost na úrovni NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment). Pokud se růst mezd bude pohybovat ve stejné vzdálenosti od růstu cen, neboli pokud reálné mzdy porostou v čase neměnným tempem, pak NAWRU bude stejná jako NAIRU. V posledních několika desetiletích se ovšem ve vyspělém světě ukazuje, že růst reálných mezd zpomaluje, přičemž v pozadí může být například pokles růstu produktivity nebo pokles podílu práce na celkovém HDP. Pokud bude tento trend pokračovat a přijde i do Česka (které jde zatím přinejmenším u podílu práce na HDP zcela opačným směrem než svět jako celek), pak to znamená, že ČNB bude muset udržovat míru nezaměstnanosti na úrovni vyšší, než je NAWRU.



Michal Skořepa