Rozbřesk: Evropská inflace nabírá na tempu

Zatímco hlavním tématem pro finanční trhy zůstává i nadále Itálie a Turecko, ECB se možná přiblížila zásadnímu rozhodnutí o konci nekonvenční velkorysé politiky kvantitativního uvolňování. Podle členky výkonné rady ECB Sabine Lautenschlägerové by totiž o tomto kroku mohla centrální banka rozhodnout už během následujícího měsíce. Vyřešila by se tak konečně otázka, zda bude na podzim mezi centrálními bankéři existovat dostatečně silná vůle nepokračovat v zalévání trhů novou likviditou a zvýšila by se dokonce šance na normalizaci cen evropských dluhopisů. Tedy nejenom těch italských, které se pod tlakem nepřehledného vývoje na politické scéně staly horkým zbožím.



K takovému rozhodnutí by ECB mohl pomoci i dnešní předběžný výsledek inflace v eurozóně. Prozatím se očekával nárůst meziroční harmonizované inflace v květnu na 1,6 % (po předchozích 1,2 %), nicméně už včera zveřejněná německá vyšší inflace naznačila, že ceny v EMU nejspíše rostly ještě rychleji. Růst cen v Německu totiž dosáhl 2,2 %, namísto trhem předpokládaných 1,8 %. Vadou na „kráse“ tohoto čísla je však fakt, že za ním stojí především zdražující energie, tedy především pohonné hmoty reagující na nedávné zdražení ropy na světových trzích, které navíc ještě umocnilo oslabování eura.



Proto bude podstatné nejenom celkové číslo inflace, které má šanci překonat dvouprocentní cíl přece jen dříve, než se původně čekalo, ale i jádrová inflace, v níž by se postupně mohly projevovat sekundární efekty dražších energií. ECB by pak mohla být spokojená, že její politika přináší zamýšlené ovoce v podobě plnění jejího hlavního cíle, a konečně by mohla zastavit i nárůst množství eur ve finančním sektoru. Nakonec rozhodně nelze tvrdit, že eurozóna strádá nedostatkem likvidity nebo že ji – až na výjimky – dusí silné euro. Trhům by se navíc dostalo konečně jasné slovo o dalších záměrech ECB a alespoň v tomto případě by bylo spekulacím učiněno za dost. Harmonizovaná i jádrová inflace zveřejněné dnes v jedenáct hodin by v tomto směru mohly leccos napovědět.





TRHY



CZK a dluhopisy

Poté, co se v úterý koruna přiblížila na dohled hranice 26 EUR/CZK, se během středy její kurz stabilizoval okolo úrovně 25,85. Koruně nesvědčí zvýšené napětí na trhu italském ani na rozvíjejících se trzích. Na hony se vzdálila prognóze ČNB, která pro druhé čtvrtletí počítala s kurzem 25,20 a prozatím ji nic netlačí vrátit se zpátky. Nakonec ani vyšší inflace v eurozóně, která by mohla dát ECB konečně silnější důvod ke konci kvantitativního uvolňování, rovněž nebude pro korunu žádnou vzpruhou. ČNB tak bude muset nejenom časem přehodnocovat výhledy kurzu české měny, ale i úrokových sazeb. Nakonec už několikrát trhy slyšely, že slabší koruna vytváří prostor pro dřívější růst úrokových sazeb.



Zahraniční forex

Pozitivní korekce na trhu s italskými dluhopisy včera výrazně pomohla euru smazat část ztrát. Obezřetnost je však na místě. Situace v Itálii zůstává krajně nepřehledná, přičemž za rohem je i hlasování o důvěře španělské vládě. V tento okamžik přicházejí poměrně pikantní zprávy o rostoucí inflaci v eurozóně (za měsíc květen). Ta po vysokých číslech v Německu a Španělsku možná dnes překvapí nečekaně vysokým číslem, blížícím se magickým 2 %. To by euru pochopitelně mělo pomoci, avšak kurz společné měny bude spíše primárně sledovat politiku.



Překvapivě nižší než očekávaná květnová inflace v Polsku (jen 1,7 % meziročně versus 1,9 %) pak v dnešní vyhrocené atmosféře nehraje do karet zlotému, který tak může zatím stále zapomenout na podporu polské centrální banky. Inflace prozatím zůstává stále hluboko pod cílem NBP a opravňuje banku k relativně holubičí politice.



Ropa

Po čtyřech dnech setrvalého poklesu se včera cena ropy Brent opět odrazila k růstu, a to až nad hranici 77 USD/barel. Hlavní růstový impuls přinesla zpráva agentury Reuters, že by producentské státy OPEC+ mohly postupovat v uvolňování těžebních limitů výrazně pomaleji, než se dosud předpokládalo. Spolupráce celkem 24 zemí by tak mohla pokračovat (minimálně) do konce tohoto roku, přičemž ke zvyšování produkce by docházelo postupně, dle aktuální tržní situace (tj. bilance nabídky a poptávky).



Růst cen ropy naopak nezastavila čísla o zásobách od amerického petrolejářského institutu, který oznámil překvapivé zvýšení zásob surové ropy. Pokud by se však tento vývoj potvrdil i v dnešní oficiální verzi od EIA, pak by se již ceny pod výraznější tlak dostat mohly.