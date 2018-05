Německá inflace nabere na tempu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Data přicházející z eurozóny by dnes měla potěšit. Alespoň pokud jde o vývoj německé inflace a počtu nezaměstnaných. Zatímco květnová inflace překročí úroveň 2 %, počet nezaměstnaných Němců poklesne o dalších deset tisíc. Na výraznější podporu eura to ale zřejmě stačit nebude. To bude i nadále pod tlakem složité politické situace v Itálii. Inflace by měla nabrat na tempu i v Polsku. Důvody budou stejné jako v Německu, tedy razantní růst cen pohonných hmot.

Důvěra v ekonomiku eurozóny poklesne

Důvěra v ekonomiku eurozóny v květnu pravděpodobně poklesne z dubnových 112 bodů na 108,9 bodu. To by bylo konzistentní s růstem HDP v Q2 18 o 0,4 % q/q, zatímco naše prognóza počítá s růstem o 0,6 % q/q.

Německá inflace v květnu podle ekonomů SG zrychlila z dubnových 1,6 % na 2,1 % y/y. Za tímto růstem stály především ceny pohonných hmot. O dvě desetiny vyšší by ale měla být i jádrová inflace (1,2 % y/y). Vzhledem k utaženému trhu práce a sílícím mzdovým tlakům lze růst spotřebitelských cen očekávat i v následujících měsících. Německá míra nezaměstnanosti v květnu pravděpodobně stagnovala na úrovni 5,3 %, počet nezaměstnaných však podle našeho odhadu poklesl o dalších deset tisíc, po dubnových sedmi tisících.

Euro se bojí předčasných voleb v Itálii

Ani v úterý společná evropská měna svůj propad nezastavila. Během dne ztratila dalších 0,4 % a posunula se na 1,157 USD/EUR, nejslabší úroveň od loňského července. Euro stále trpí v důsledku nejisté politické situace v Itálii. Sestavením vlády pověřil italský prezident uznávaného ekonoma Carla Cottarelliho. Získat podporu v parlamentu se mu však s největší pravděpodobností nepodaří, a tak povede zemi do předčasných voleb. Ty by případně proběhly v září. Finanční trhy se obávají, že v nových volbách získají populistické a protievropské strany ještě více hlasů, což by byla pro euro špatná zpráva.

Za zrychlením polské inflace stojí pohonné hmoty

Polská inflace v květnu podle našeho odhadu vyskočila z dubnových 1,6 % na 1,9 % y/y. Za zrychlením však stojí především vyšší ceny pohonných hmot, do kterých se promítl růst cen ropy a slabší domácí kurz. Z hlediska politiky centrální banky tak budou dnešní čísla neutrální. První zvýšení polských úrokových sazeb očekáváme ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Region doplácí na obavy z vývoje v Itálii

Kurz koruny včera ztratil dalšího půl procenta a posunul se až na úroveň 25,86 CZK/EUR. Dnes ráno otevírá dokonce až na úrovni 25,94 CZK/EUR. Za tímto vývojem stojí pokračující negativní sentiment vůči všem rizikovým aktivům a oslabování eura vůči dolaru. Euro je v současné době pod tlakem vývoje politické situace v Itálii. Obava z předčasných voleb a ještě silnějšího vítězství euroskeptických stran sráží ceny italských dluhopisů dolů a tím s sebou táhne i společnou evropskou měnu a potažmo celý region. Z regionu včera utrpěla největší ztráty právě česká koruna. Nelze vyloučit, že se v nejbližších dnech podívá až na hranici 26,00 CZK/EUR. Maďarský forint včera ztratil 0,3 % na 319,7 HUF/EUR, polský zlotý se držel stabilní na úrovni 4,303 PLN/EUR.