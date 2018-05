Nezaměstnanost v Česku opět níž

Česká nezaměstnanost podle včerejších čísel ČSÚ klesla v březnu na nové historické minimum v podobě pouhých 2,2 %. Některé firmy si stěžují, že mzdy rostou rychleji než produktivita, ale dokud nezaměstnanost takto klesá, tj. hlad po zaměstnancích neustává, dá se usuzovat, že pracovní síla je pro firmy pořád ještě dost levná. Buď je srovnání růstu mezd a produktivity hodně špatným měřítkem (a důvody by k tomu byly: obecně je vyjmenovává například slavný ekonom Mankiw na svém blogu), nebo mzdy začaly svou nynější spanilou jízdu hodně nízko, takže na tu nebezpečně vysokou, produktivitou už nepokrytou úroveň ještě nedošly.

Vše uvedené samozřejmě platí v průměru, přičemž některé firmy mohou mít skutečně s výší mezd už potíže. V takovém případě ovšem vyvstává krutá otázka, jestli by tyto firmy neměly v rámci české ekonomiky jít prostě „z kola ven“.



Rychlý růst mezd by se měl dříve nebo později projevit v silnějších inflačních tlacích. V tuto chvíli to podle posledních (relativně nízkých) čísel o inflaci vypadá, že se mzdový tlak zatím příliš do cen nepromítá. Proto na dnešním jednání bankovní rady ČNB zvyšování sazeb nečekáme – to přijde nejspíš až v 2. polovině roku.

Michal Skořepa