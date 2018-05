Německo - inflace v dubnu stagnuje

V dubnu dosáhla inflace v Německu 0,0 % meziměsíčně a 1,6 % meziročně, což je stejný meziroční růst, jako v březnu. Zatím jde jen o předběžný odhad, ale zdá se, že nahoru šly ceny energií (což vzhledem k vývoji cen ropy není až tak překvapivé) a potraviny. Nicméně tento proinflační vývoj byl kompenzován zpomalením růstu cen služeb, tedy poptávkovým vlivem.

Pro jestřáby v ECB (tedy německé křídlo) by takový vývoj, pokud se potvrdí, byl mírná nepříjemnost, protože by signalizoval nespěchat na utažení měnové politiky. Nízká inflace spolu se zpomalujícícm růstem ekonomiky eurozóny by tak mohl být argument pro neukončení QE skokově v září, ale jít postupnou cestou (tzv. tapering).

V tuto chvíli vidíme zhruba stejnou pravděpodobnost, že k ukončení QE dojde v září, nebo že dojde k taperingu s ukončením na konci letošního roku (uvidí se až podle vývoje inf lace ve 2Q 18 a vyjednávací síle obou táborů v rámci ECB). Každopádně růst sazeb nečekáme před koncem 2Q 19.

Vedle toho vyšla data maloobchodních tržeb za březen. Meziroční růst dosáhl 1,3 %, což bylo stejně, jako v únoru.



Jiří Polanský