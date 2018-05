USA: Růst inflačních tlaků

V březnu dosáhla PCE inflace meziročně 2 %, když v únoru byla 1,8 %. Zesílila také jádrová, která dosáhla meziročně 1,9 % z únorových 1,6 % (jádrová se v březnu meziměsíčně zvýšila o 0,2 %). Data tak potvrzují růst inflačních tlaků v USA, za kterým stojí především silná domácí poptávka kladně ovlivněná příznivým vývojem na trhu práce.

Dnes večer končí dvoudenní zasedání FEDu. Změnu sazeb nečekáme, ale komunikace FEDu bude ostře sledovaná, protože se v letošním roce očekávají ještě dvě zvýšení sazeb, z nichž k prvnímu by mohlo dojít již v červnu či srpnu. A právě příznivá data z USA by mohla implikovat, že FED by se mohl přiklonit k červnu a dnes večer to naznačit ve své komunikaci.

Příznivě vyšla i další data z USA: PMI za průmysl dosáhlo 56,5 bodů a ISM za průmysl 57,3. Osobní příjmy rostly v březnu o 0,3 % a osobní výdaje o 0,4 %. Všechno jsou to příznivá čísla potvrzující kladný ekonomický vývoj.



Jiří Polanský