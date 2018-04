Pimco: Inflace se zvedá, komodity budou opět v kurzu

Nejeden investor se domnívá, že inflace je problémem historie, ale takový pohled nyní může doznat znatelných změn. Jak poukazuje společnost Pimco, ekonomický cyklus se v USA nachází ve své vrcholné fázi, produkční mezera je uzavřena, rostou tenze v oblasti mezinárodního obchodu a sílí populistická politika. Pimco ve svém základním scénáři sice stále počítá jen s postupným růstem inflace směrem k inflačnímu cíli, „rizika přestřelení se ale zvyšují a inflace se zvedá i v několika dalších významných ekonomikách, jakými jsou Čína, Indie či Japonsko“. Tento vývoj by pak mohl mít nezanedbatelný dopad i na trh s komoditami.



Podle Pimca se definitivně vzdalujeme situaci, kdy hlavní riziko představovaly deflační tlaky a inflace byla vítána jako pozitivní jev. Nyní je za něj již považována jen nízká a stabilní inflace, její přestřelení již hodnotíme negativně. Právě v takovém prostředí „obvykle září komodity a další reálná aktiva a opět hrají důležitou diverzifikační roli v portfoliích investorů“. Pimco vidí hned několik důvodů, proč by po několika problematických letech měly právě komodity hrát významnější roli.





Komodity si z historického hlediska vedou obvykle dobře právě v pozdní fázi expanze. Liší se v tom od akcií , které již v této fázi cyklu mnohdy odrážejí očekávaný útlum růstu. „Komodity se více zaměřují na aktuální stav a vede se jim dobře ve chvíli, kdy se vyčerpají volné kapacity,“ píše investiční společnost. A poukazuje i na to, že na trhu ropných futures panuje stav takzvané backwardace a s ním obecně souvisí takzvaný rollovací výnos, který vzniká převodem krátkodobých kontraktů s vyššími cenami na níže naceněné dlouhodobější kontrakty. „Několik studií ukazuje, že pozitivní rollovací výnos je nejlepším indikátorem dlouhodobé návratnosti komodit,“ píše Pimco s tím, že tyto výnosy jsou nyní pozitivní napříč komoditními trhy.Pimco své tvrzení podporuje i následujícími obrázky, které ukazují (i) vztah mezi aktuálními výnosy komodit a dlouhodobým potenciálem a (ii) popsaným rollovacím výnosem a tímto potenciálem:

Díky popsanému stavu je tak nyní podle Pimca výhodné přidat komodity do investičních portfolií jako atraktivní nástroj diverzifikace k dluhopisům a akciím. Komoditám by pak mělo nahrávat i to, že nabídková a poptávková strana se na těchto trzích vyrovnaly poté, co si prošly nejdříve fází nedostatečné a poté zase příliš vysoké nabídky. Obecně investiční společnost doporučuje mírné nadvážení komodit a zejména ropy, pozitivní výhled má i na průmyslové kovy, podvážit naopak doporučuje zlato.



Zdroj: Pimco