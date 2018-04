Prognóza MMF o České republice je zavádějící

„Podle Mezinárodního měnového fondu je světová ekonomika rozjetá na plné obrátky a letošní rok bude jedním z nejlepších za celou dekádu. Při prezentaci těchto dat se však zapomíná na skutečnost, že současný ekonomický růst je financován na dluh a svět stojí nad propastí obchodních válek," říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



„Prognózy Mezinárodního měnového fondu často neodpovídají vývoji České republiky. Minulý rok MMF podstřelilo tempo hospodářského růstu naší ekonomiky. Tentokrát jsou zas zveřejněna rozporuplná data o nezaměstnanosti,“ upozorňuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok na 3,5 procenta. Podle prognózy však česká ekonomika bude zaostávat za světovou, která by měla růst o 3,9 procenta. Zveřejněné odhady MMF potvrzují, že globální ekonomice se mimořádně daří a lidstvo zažívá nejrychlejší ekonomický růst od roku 2011.



Data, která publikoval Mezinárodní měnový fond pro českou ekonomiku jsou sporná. MMF předpovídá, že by v České republice měla v letošním roce vzrůst nezaměstnanost na 3,0 procenta. Příští rok by se pak nezaměstnanost měla vyšplhat až na 3,2 procenta. To je však v rozporu s prognózami Ministerstva financí ČR i České národní banky. Též reálná data z Úřadu práce ČR napovídají, že nezaměstnanost by se měla spíše snižovat.