US - inflace v březnu stoupá podle očekávání, překvapení se nekoná

Index cen spotřebitelů v USA se za březen nepatrně snížil o 0,1 procenta, čímž lehce zaostal za očekávanou stagnací. Žádné podstatné překvapení se ale nekoná. Meziroční míra inflace se posunula na 2,4 z 2,2 procenta a jádrová inflace zrychlila na 2,1 z 1,8 pct. Tato čísla jsou přesně podle předpokladů, takže by report neměl rozhýbat finanční trhy a odpoutat jejich pozornost od bezpečnostních rizik.



Americká inflace postupně nabírá na rychlosti a v březnu se k ní přidává i jádrový index, který předtím po mnoho měsíců držel stabilní tempo mezi 1,7-1,8 pct. Čísla potvrzují, že se cenové tlaky v ekonomice zvedají, o čemž už nějaký čas dostáváme náznaky z jiných statistik či průzkumů. Spolu s tím se znovu ukazuje jako rozumný předpoklad, že Fed nesleví z letošního plánu na zpřísňování měnové politiky a zvedne sazby ještě dvakrát. Na druhou stranu je pro akcie či dluhopisy příznivé, že ceny nepřekvapují rychlejším nárůstem, neboť ten by posunul očekávání o Fedu dál a tlačil vzhůru výnosy.



Při pohledu do detailů březnové zprávy vidíme zhruba stejný příspěvek k inflaci ze strany energií jako před měsícem. Jde především o benzín a topný olej. Ceny potravin také jen mírně zvolnily tempo zdražování. V rámci jádrového indexu je znát zdražení dopravy a nákladů bydlení. Inflaci podporují také zdravotnické služby, ale naopak ji brzdí ceny aut či oděvů.