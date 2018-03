USA: FED zvýšil sazby

Včerejší ostře sledované zasedání americké centrální banky nepřineslo překvapení. FED zvýšil dle očekávání svou hlavní sazbu o 25 bazických bodů na 1,50-1,75 %. Šlo o první zvýšení sazeb pod novým guvernérem Jeronem Powellem.



Celkově vidí představitelé FEDu jako nejpravděpodobnější 3 zvýšení sazeb v letošním roce. Vede je k tomu

optimistický pohled na americkou ekonomiku. U HDP došlo ke zvýšení odhadu růstu pro letošní rok z 2,1 % na 2,4 %. Což je shodou okolností stejný růst, jaký máme v prognóze my. Nová prognóza FEDu se od té naší mírně liší vývojem míry nezaměstnanosti, když FED očekává nově její pokles ze současných 4,1 % na 3,8 % (my máme 4,0 %). A míru inflace (PCE) vidí letos FED na 1,9 %, stejně jako my.



Ohledně dalšího vývoje čekáme ve zbytku roku ještě 1-2 zvýšení sazeb s tím, že k druhému z nich dojde na přelomu 2018/2019. První z nich bude dle nás mezi červnem a zářím.

Jiří Polanský