I přes nižší počet vyrobených aut průmysl roste (Komentář)

Průmyslová výroba v lednu skončila plně v souladu s předpovědí trhu a překonala tak náš odhad, když vykázala meziroční růst 5,5 %. Výrazný příspěvek do průmyslové dynamiky přinesl automobilový průmysl, i když na začátku letošního roku lehce šlápnul na brzdu. Leden přinesl v Česku nepatrně nižší počet vyrobených aut. Slabší poptávka je v době probíhající konjunktury zejména po menších vozech. Navíc nervozita ohledně brexitu snižuje poptávku po autech ve Velké Británii, což dopadá i na domácí výrobce. Na druhé straně se daří prodejům větších vozů, takže i přes nižší počet vyrobených kusů hodnota domácí produkce roste. Kromě výroby aut se dařilo strojírenskému průmyslu a velmi dobrý příspěvek přinesla i výroba elektrických zařízení. To svědčí o tom, že se rozjíždí investice nejenom v Česku, ale i v okolních zemích.



Nálada v ekonomice zůstává v prvních měsících roku velmi dobrá. Pokračuje expanze ekonomik hlavních obchodních partnerů Česka. Podle indikátorů PMI v průmyslu přibývá zakázek. I proto se domácí PMI drží poblíž svých několikaletých maxim. Blízko rekordně vysokých hodnot je i důvěra v ekonomiku měřená statistických úřadem. Letošní rok tak domácí ekonomiku čeká výrazné zvýšení HDP. My očekáváme, že to bude o 3,8 %. Průmyslová výroba by letos měla přidat 5,9 %.