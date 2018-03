Zlotý vyčkává na únorovou inflaci

Kurz eurodolaru zůstal včera v úzkém pásmu 1,235 až 1,24 ačkoliv trh byl konfrontován s relativně holubičí rétorikou ze strany ECB (Draghi a Praet) a sadou důležitých americký dat. Připomeňme, že tržby amerických maloobchodníků slušně rostly naposledy v listopadu loňského roku a od té doby jsou útraty spotřebitelů slabší. V únoru tržby klesly o 0,1 procenta, tedy stejně jako v předchozích dvou měsících. Konsensus trhu byl nastaven na 0,3 pct. V reakci na to běžící odhad amerického růstu HDP z dílny atlanského Fedu klesl z 2,5 % na 1,9 %. Výsledkem je, že americká výnosová křivka dále zplošťuje (a to rychleji než ta německá), což dolaru zatím příliš nevadí.Dnes jsou na programu jen data druhé kategorie v čele s americkou podnikatelskou náladou od Philly Fedu. Před blížícím se zasedáním Fedu (příští středu) však od eurodolaru již žádné větší zisky nečekejme.Zlotý bude dnes dopoledne bedlivě monitorovat výsledek únorové inflace . Negativní korekce některých cen v celém regionu (máslo a vejce) může přivodit nečekaně nižší inflaci i Polsku, což by se zlotému asi krátkodobě nelíbilo.