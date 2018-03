Americký maloobchod znovu překvapil poklesem, trhy by však zasáhnout neměl

Tržby amerických maloobchodníků slušně rostly naposledy v listopadu loňského roku a od té doby jsou útraty spotřebitelů slabší. V únoru tržby klesly o 0,1 procenta, tedy stejně jako v předchozích dvou měsících. Konsensus trhu byl nastaven na 0,3 pct.Co táhlo maloobchod dolů? Znovu slabé prodeje aut, dále pak pokles výdajů za pohonné hmoty, ale také horší tržby za potraviny, zdravotnické potřeby, nábytek nebo útraty v supermarketech. Na druhé straně vidíme významný pozitivní příspěvek prodejů stavebních materiálů, sportovních potřeb či obnovený růst tržeb internetových obchodů.Maloobchodní tržby tradičně očišťujeme o auta a benzín a v tomto případě bychom dostali růst o 0,3 procenta, tedy v souladu s odhady. Navíc leden byl celkově revidován k lepšímu. Na druhou stranu ovšem maloobchod v únoru příliš spočíval na tržbách za stavební materiály, které jsou rovněž hodně volatilní.Pokud bychom posuzovali únorová čísla čistě s očekáváními a odhadovali, jak se zachová trh, klonili bychom se k neutrálnímu vlivu: Na jedné straně slabý výsledek, na straně druhé pozitivní revize a do toho obousměrný vliv volatilních "nejádrových" položek.Absolutně vzato však maloobchod začátkem roku nepředvádí zrovna oslnivé výkony. Objem utracených peněz postupně klesá a zlepšení meziroční dynamiky (na 4,0 pct) zařídila pouze příznivější srovnávací základna. Když navíc data očistíme o předpokládaný vývoj cen, dostáváme jednoznačně horší výsledky než v předchozím kvartále. Průběžně dokonce reálné tržby na tříměsíční bázi, což není příznivá indikace pro výkon spotřebitelské poptávky na začátku roku.Vypadá to, že v prvním čtvrtletí spotřeba nedosáhne tak výrazného růstu jako ve 4Q loňského roku a hlavním důvodem bude útlum nákupů zboží dlouhodobé spotřeby po jejich předchozím výrazném vzedmutí. Stabilizujícím prvkem by však stále měly být útraty za služby, které tvoří většinu spotřebitelských výdajů.