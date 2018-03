Americký maloobchod se zotavil z lednového propadu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny únorové maloobchodní tržby. Z červených čísel se sice dostanou, žádný raketový růst to ale nebude. Svými výsledky neoslní ani lednový průmysl v eurozóně. Kvůli nižší výrobě tepla dokonce meziměsíčně poklesne.

Průmyslová produkce v eurozóně v záporných číslech

Ve Spojených státech se únorové maloobchodní tržby zotavily z lednového propadu a v únoru vykáží mírný růst. Žádné dramatické zlepšení však očekávat nelze, neboť statistiku negativně ovlivnil pokles prodejů aut a pohonných hmot. Tržby v kontrolní skupině pravděpodobně v únoru stouply o 0,3 % m/m. Po stagnaci v lednu by však bylo potřeba ještě výraznější růstu, aby spotřebitelské poptávce ve Spojených státech spravil reputaci.

Evropskému průmyslu se start do nového roku příliš nezdařil. Podle našeho odhadu se jeho výstup v lednu o 0,5 % m/m propadl. Za horším výsledkem pravděpodobně stálo mírné počasí, kvůli kterému poklesla výroba tepla. V následujících měsících však očekáváme, že evropský průmysl opět nabere na tempu. Naznačují tomu předstihové indikátory, které se drží na silných úrovních (lednový PMI byl 1,3 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem).

Kromě dat nás dnes čeká vystoupení Maria Draghiho, Petra Praeta a Vitora Constancia.

Euro si připisuje zisky

Inflace ve Spojených státech dopadla přesně tak, jak se čekalo. V meziročním srovnání si o jednu desetinu polepšila a nachází se nyní na úrovni 2,2 %. To by mělo být dost na to, aby Fed příští týden přistoupil ke zvýšení úrokových sazeb. Trh s tímto krokem počítá, a tak si euro i navzdory růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech připisovalo včera zisky. Za celý den posílilo o 0,5 % a dostalo se na úroveň 1,239 USD/EUR.

Důvody k posílení koruně zatím chybí

Česká koruna včera ztratila další 0,1 % a pomalu se blíží k úrovni 25,50 CZK/EUR. Kurz koruny v současné době mnoho důvodů pro posilování nemá. Únorová inflace zaostala jak za očekáváním trhu tak i centrální banky. Květnové zvýšení úrokových sazeb se tedy jeví jako stále méně pravděpodobné. Před kurzem koruny navíc stojí období vyplácení dividend. Na silnější úrovně si tedy nejspíš budeme muset nějakou dobu počkat.

Ve zbytku regionu nebylo dění o mnoho zajímavější. Polský zlotý oslabil o 0,2 % na 4,213 PLN/EUR. Maďarský forint pak naopak o 0,1 % posílil na 311,6 HUF/EUR.