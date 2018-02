Ceny energií a komodit popohnaly zdražování v průmyslu (Komentář)

Indexy výrobních cen v lednu nečekaně zrychlily, když se ceny v průmyslu a v zemědělství meziměsíčně zvýšily o 0,5 %. Ceny stavebních prací přidaly 0,3 %. Výjimku tvořily ceny tržních služeb, které se na začátku roku výrazně propadly o 1,1 %. Zdá se však, že jde pouze o jednorázový výkyv cen za reklamní služby. Ve srovnání s loňským rokem byla meziměsíční dynamika cen v zemědělství, a tak v meziročním vyjádření i nadále dochází ke zpomalování jejich růstu. Na ceny průmyslových výrobců působilo zdražování energií i surovin. Na druhé straně vidíme mírné zlevňování v potravinářském průmyslu a dolů šly i ceny dopravních prostředků.



Dnešní údaje o cenách výrobců ukazují, že inflační tlaky jsou v ekonomice i nadále přítomné, ale v některých odvětvích slábnou. Vše nasvědčuje tomu, že ceny potravin již nebudou hlavním tahounem cenového růstu. Meziroční dynamika cen v zemědělství totiž zvolňuje a to bude pokračovat i v následujících měsících. Do inflace by ale i nadále měly přispívat jádrové ceny, které budou letos podpořeny silným růstem mezd. Dražší letos budou i ceny energií. Celkově by se inflace v první polovině roku měla udržet kolem 2% hladiny a mírně přidat ve druhé polovině roku. Centrální banka by tak podle nás měla pokračovat ve zvyšování sazeb. Podle našeho odhadu do konce roku zvedne sazby ještě třikrát. Rizika jsou však koncentrovaná na straně menšího snížení sazeb.