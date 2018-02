Eurozóna - předstihový PMI v únoru naznačuje určité zpomalení vysoké dynamiky růstu

Předběžné odhady předstihových ukazatelů PMI pro eurozónu naznačují určité zpomalení dynamiky růstu ve druhém měsíci roku. Lednový růst byl nejsilnější za posledních 12 let.Obecný PMI by měl v únoru zpomalit na 57,5 bodu oproti lednovým 58,8 bodu a dosáhne tak svého 3měsíčního minima.Dílčí PMI pro sektor služeb by měl zpomalit na 56,7 bodu oproti lednovým 58 bodům a měl by se ocitnout a 2měsíčním minimu.Dílčí PMI pro sektor výroby zpomalil na 59,5 bodu oproti lednovým 61,1 bodu a jen a 4měsíčním minimu.Pokles dynamiky růstu vykazují také dílčí indexy nových objednávek. Zásoba nevyřízených objednávek dále roste. Cenové tlaky zůstávají i nadále zvýšené.

Více zpráv k tématu nezaměstnanost eurozóna