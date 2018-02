Loňský běžný účet zaznamenal slušný přebytek (Komentář)

Běžný účet platební bilance za prosinec vykázal pouze nepatrný schodek 2,9 miliardy korun. Za celý loňský rok ale dosáhnul velmi solidního přebytku 63,4 miliardy. Za kladnou bilancí stál zejména obchod se zbožím a službami, který v metodologii běžného účtu vykázal přebytek 372,2 miliard korun. Na druhou stranu pak působily výplaty dividend do zahraničí, které dosáhly podle našeho výpočtu zhruba 251,5 miliardy korun. Podobný vývoj nastal i v prosinci. Bilance se zbožím a službami dosáhla slušného přebytku 18 miliard korun, zatímco odliv dividend podle ČNB vykázal 21,9 miliard. Běžnému účtu ještě pomohly prostředky z rozpočtu EU, kterých v prosinci do prvotních a druhotných důchodů připlulo 7,7 miliard korun. Kapitálový účet dokonce zaznamenal příliv prostředků ve výši 21,6 miliard.



Běžný účet potvrzuje dobrou výkonnost exportního sektoru domácí ekonomiky. Ta je jedním z důvodů dlouhodobě posilující koruny. Očekáváme, že i letos by si běžný účet měl udržet podobný přebytek jako vloni. Stabilizovat by se měl odliv dividend a do jisté míry pomůže i příliv prostředků z EU. Zahraniční poptávka bude i nadále růst, což popostrčí dynamiku zahraničního obchodu.