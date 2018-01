Dvacet z dvaadvaceti řeklo „ano“

Koruna během pondělí zpevnila na dosud nejsilnější hodnoty od ukončení kurzového závazku ČNB. Proč? Výsledek volby prezidenta České republiky za tím nehledejte, úřadovaly jiné fundamenty.

Během včerejšího rána kurz koruny nejprve krátce oslabil až téměř k hranici 25,34 za euro, aby však posléze zpevnil na nejsilnější úroveň od konce intervencí ČNB odpovídající 25,28 EURCZK. Byť domácí měna část těchto zisků během dne umazala, trend je nastaven jasně – ČNB bude pokračovat v návratu své měnové politiky do normálu a investoři s tím počítají.

Právě centrální banka podle většiny očekávání na svém letošním prvním měnověpolitickém zasedání zvýší sazby, a to o „tradičních“ 25 bazických bodů. V tento krok věříme nejen my, ale i celkem 20 (resp. 18 kvalifikovaných) z 22 ekonomů a analytiků, kterých se dotazovala agentura Bloomberg. Všeobecně se tedy čeká, že ČNB posune 2T repo sazbu na 0,75 %. Jedinými výjimkami z výše uvedené skupiny jsou týmy banky BNP Pariba a Credit Agricole, které pracují s ponecháním úroků na stávající hodnotě, tzn. na 0,5 %.

Pravdou je, že únorové navýšení sazeb je již v kurzu koruny započítáno. Investoři proto budou svou pozornost zaměřovat především na aktualizovanou prognózu a doprovodný komentář (nezapomínejme na to, že sám guvernér Rusnok zmínil alespoň dvojí zvýšení během tohoto roku, další člen rady, konkrétně Vojtěch Benda, ještě předtím připustil i rychlejší tempo, než naznačuje současná prognóza). Den po zasedání, tedy v pátek, pak bude zveřejněna Zpráva o inflaci, jejíž součástí bude i očekávaná trajektorie kurzu domácí měny, se kterou ČNB pracuje.

Z hlediska vývoje dalších domácích instrumentů stojí za zmínku desetiletý státní dluhopis, jehož výnos se poprvé od roku 2014 přehoupl nad hranici 2 %. Tento posun reflektuje jednak očekávání ohledně politiky zvyšování sazeb ze strany ČNB, svou roli ale nepochybně sehrál i výprodej bondů napříč většinou trhů. Vinou toho se například německý 5letý bund včera poprvé od roku 2015 dostal do kladných hodnot, výnos 10letého amerického instrumentu se zase přehoupl na 2,727 %, tedy nejvýše od dubna 2014 (zde hraje roli především sílící odhad celkem trojího zvýšení sazeb Fedu během letošního roku).

Co se týče dat, v pondělí nebyla zveřejněna žádná, což se bude opakovat i dnes. Kurz koruny vůči euru by se dle naší predikce měl dnes držet v rozmezí 25,25 až 25,32 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,33 až 20,50 USDCZK.*

Euro má za sebou oslabení vůči dolaru o necelých 0,4 %. Klíčová evropská data nepřišla žádná, dočkali jsme se však komentáře hlavního ekonoma ECB a člena Výkonné rady Petera Praeta. Ten v Bruselu řekl, že centrální banka ukončí program kvantitativního uvolňování až tehdy, jakmile si bude jistá robustním vývojem inflace (směrem k nastavenému inflačnímu cíli), který by navíc ustál konec tzv. QE.

„Jakmile Rada guvernérů usoudí, že byla splněna tři potřebná kritéria udržitelného vývoje, čisté nákupy aktiv skončí,“ řekl Praet, kterého cituje agentura Reuters, a dodal, že se tak může stát v rámci jednoho kroku, případně i postupným snižování objemu programu QE.

Praet pak dále rozvedl, o kterých kritériích je řeč. Tím prvním je posun inflace blízko 2% inflačnímu cíli. Druhým je přesvědčení Rady o udržitelnosti a robustnosti tohoto trendu. Posledním je pak odolnost. „Pokud bude výhled inflace až moc závislý na měnové politice, nemůžeme ho považovat za udržitelný a odolný. V takovém případě bude potřeba ověřit, zda se bude ubírat tím samým směrem i tehdy, pokud bude podpora ze strany měnové politiky o něco slabší,“ vysvětlil ekonom.

K otázce utahování měnové politiky ECB se později během dne objevila další informace. Podle agentury Bloomberg, která citovala nejmenované zdroje, je Rada guvernérů, včetně jestřábů, kteří rétoriku centrální banky v poslední době přiostřovali, nakloněna postupnému osekávání programu QE pravidelně v intervalu zhruba tří měsíců. Z neformálních debat o tomto tématu tak dle zdrojů vyplývá, že ECB nefavorizuje náhlé ukončení nákupů vybraných dluhových aktiv, byť již byla tato možnost několikrát zmíněna.

Dosavadní plán je takový, že program QE poběží v měsíčním objemu 30 miliard euro, a to až do září 2018. „Podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace, a to v souladu s jejím inflačním cílem,“ zní oficiální vyjádření centrální banky.

Šéf ECB Draghi: Ještě jsme nevyhráli. Letos asi žádný „hike“ nebude

K ziskům dolaru přispělo rovněž vybírání zisků některých investorů, kteří dříve vsadili na long eura (sázky hedgeových fondů se v posledních týdnech dostaly až na rekordní hodnoty). Americké měně přispěla i vidina procesu zvyšování sazeb. Většina analytiků pracuje s celkem třemi koly úrokových hiků, banky Goldman Sachs a JPMorgan pak dokonce se čtyřmi, přičemž to první by mělo přijít v březnu.

Zaměříme-li se na zahraniční data, dnes se z eurozóny dočkáme indikátorů podnikové a spotřebitelské důvěry, HDP za čtvrtý kvartál a německé inflace za leden. V rámci USA pak bude rovněž zveřejněna spotřebitelská důvěra.

Euro se aktuálně obchoduje na 1,235 EURUSD. Během dne by se kurz měl držet v rozmezí 1,234 až 1,241 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.