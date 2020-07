Kdy je spolužadatel o hypotéku spíše na obtíž?

Plánujete žádost o hypotéku s další osobou? Ať už je to Váš partner, dítě či rodič, je dobré vědět, jaké komplikace může tento krok přinést..

Vysoký věk

Všeobecně platí, že hypoteční úvěr by měl být splacen v rámci produktivního věku nejstaršího spolužadatele o úvěr, tj. do max 75 let věku. V případě, že žadatelé chtějí úvěr s maximální splatností, např. 30 let, a staršímu ze spolužadatelů je např. 50 let, vznikají komplikace.

Řešením je v tomto případě:

- Podání žádosti o úvěr v bance, která umí odvodit maximální splatnost od věku mladšího spolužadatele, a to na základě individuálního posouzení situace.

- Podání žádosti o úvěr pouze mladším žadatelem.

Špatná platební morálka

Banky nahlíží ze zákona do záznamů v bankovních registru všech žadatelů o úvěr. Pokud měl jeden ze spolužadatelů v minulosti potíže se splácením svých závazků, vznikají komplikace. Okamžitou stopku zpravidla znamenají opakující se potíže se splácením v posledních 12 měsících, a to včetně úvěrů, u kterých byl spolužadatel o úvěr „pouhým“ ručitelem (např. ručil na stavebním spoření svých rodičů). V tomto případě často nezbývá, než vyjmout tohoto „problémového“ splolužadatele z žádosti o úvěr.

Nízké příjmy či vysoké výdaje

Příliš vysoké závazky jednoho ze spolužadatelů mohou znamenat, že bonita žadatelů jako celku nebude dostatečná. Spolužadatel s vysokými závazky a nízkými příjmy v tomto případě doslova „stahuje“ dolů i svého partnera. Do závazků přitom banky zpravidla započítávají.

- aktuálně čerpané úvěry, např. spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry,

- potenciálně čerpané úvěry, tj. úvěrové rámce na kreditních kartách či kontokorentních úvěrech,

- ručitelské závazky u úvěrů dalších osob.

Co v tomto případě? Pokud je to možné, zbavit se stávajících závazků, např. zrušit kreditní karty či kontokorentní úvěry, vyvázat se z ručitelských závazků, případně refinancovat výhodněji své stávající dluhy.

Dalším z řešení je již opakující se vyjmutí problémového žadatele z žádosti o úvěr.

Co je dobré vědět?

Při zvažování toho, kdo požádá o hypotéku je dobré vědět, že:

- Ne všichni spolužadatelé musí být majiteli či spolumajiteli nemovitosti.

- Alespoň jeden ze spolužadatelů musí být alespoň částečným majitelem nemovitosti.

- Ne všichni spolumajitelé nemovitosti musí žádat o úvěr, ale musí souhlasit se zástavním právem.