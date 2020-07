Refinancujete hypotéku? Zkuste využít ve svůj prospěch nárůst ceny nemovitosti

Pozorujete ve svém okolí růst cen nemovitostí? Využijte toho ve svůj prospěch při refinancování hypotéky!

Na konci fixace úrokové sazby máte na výběr, zůstat u stávající banky, nebo převést svůj úvěr „ke konkurenci“. V prvním případě, banka bude automaticky počítat s parametry údaji, které byly platné při sjednávání úvěru (tj. zástavní hodnota nemovitosti). V případě refinancování lze také vycházet ze zástavní hodnoty určené před mnoha lety, to kdy při tomto refinancování necháte novou banku použít původní odhad. Je zcela běžnou praktikou, že banky při refinancování úvěrů od konkurence použijí až 7 let starý odhad, tj. klient nemusí investovat cca 3 000 Kč – 4 500 Kč do odhadu nového.

Kdy zvážit zhotovení nového odhadu ceny nemovitosti?

Co když ale cena nemovitosti vzrostla? Nevypaltí se v tomto případě investovat do nového odhadu? Zvážit byste to měli v případě, že:

- Nová zástavní hodnota nemovitosti by snížila LTV úvěru (cena nemovitosti / výše úvěru) natolik, že by vám banka dala výhodnější podmínky, např. nižší úrokovou sazbu, zrušení podmínky sjednání úvěrového pojištění apod. Při refinancování úvěru se tedy ptejte „nové“ banky, o kolik vyšší by musela být zástavní hodnota, aby Vám tato banka nabídla výhodnější podmínky.

- V minulosti jste z důvodu nízké zástavní hodnoty byli nuceni ručit více nemovitostmi. Nyní by Vám růst ceny mohl pomoci k tomu, že bance bude stačit v zástavě jediná nemovitost.

- Máte k dispozici daňové doklady na materiál či práce, prostřednictvím kterých jste investovali do nemovitosti, a nyní byste chtěli refinancovat i tyto doklady.

Růst cen nemovitostí Vám také může pomoci v případě, že kromě refinancování plánujete i navýšení úvěru, např. z důvodu plánované rekonstrukce. V této situaci se zhotovení nového odhadu ceny nemovitosti nevyhnete.

Existují i „ale“

Samozřejmě, výše uvedené řešení má i své nevýhody, a to:

- Již zmíněnou investici do zhotovení nového odhadu ceny nemovitosti, a to bez záruky toho, že nová zástavní hodnota bude dostatečně vysoká.

- Možné zvýšení pojistného na pojištění nemovitosti, které je nedílnou součástí hypotečního úvěru.