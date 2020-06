V hlavní roli dnes bude J. Powell (Ranní zpráva z finančního trhu)

Červnový ZEW index očekávání finančních investorů v Německu potvrdí, že euforie pokračuje. Měnová i fiskální politika důvěru v německou ekonomiku výrazně podporují, dobrou náladu investorům udržují i akciové trhy. Další dobré číslo čekáme i z USA, a to v podobě květnových maloobchodních tržeb. Opětovně otevřené obchody a vyšší ceny ropy ovlivní pozitivně útraty tamních domácností. Klíčovou událostí dnes bude pololetní vystoupení hlavy Fedu J. Powella v americkém senátu. Z domova se dočkáme květnových cen z primárních okruhů; měly by potvrdit desinflační obrázek tuzemského cenového vývoje. Polská centrální banka po nedávném snížení sazeb v podstatě na nulu dnes žádnou změnu v měnové politice nenachystá. Sazby již níže nepůjdou, podpora ekonomiky bude probíhat prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování.

Ceny tuzemských průmyslníků potvrdí desinflační příběh

Dnešní ekonomický kalendář ze světa by mohl dále povzbudit chuť investorů po rizikovějších aktivech, což by mohlo pomoci společné evropské měně vůči zeleným bankovkám. Rozvolnění restriktivních opatření ochromujících německou ekonomiku se projeví na dalším vzestupu ZEW indexu očekávání investorů. Již dubnový a květnový vzestup překvapil svou razancí. Euforie, která je patrná na akciových trzích ve světle výrazného fiskálního stimulu v Německu, bude pro červen znamenat další vylepšení indexu. Povzbudivého čísla se dočkáme i ze Spojených států. Květnové prodeje automobilů se proti dubnu zvedly o 40 %, k tomu překvapivě vzniklo 2,5 milionu pracovních míst. Výsledkem je podle nás silný růst májových maloobchodních tržeb. Což ale nic nezmění na faktu, že k předkoronavirovým úrovním mají maloobchodní prodeje nejen v Americe daleko.

Z domova se dnes koruna příliš povzbudivých zpráv nedočká. Publikovány budou květnové ceny v primárních okruzích. Obáváme se ve srovnání s tržním konsensem výraznějšího poklesu cen průmyslových výrobců. Měl by to být argument, který bude eliminovat vliv vyšší jádrové inflace v rámci spotřebitelských cen do tržního sentimentu. Jádrová inflace svou výraznou akcelerací na 3,3 % minulý týden překvapila (podrobněji jsme toto číslo a jeho měnověpolitický dopad diskutovali zde https://bit.ly/3fty7vr). Z pohledu doplnění celkového obrázku budou tentokráte zajímavé i ceny ve službách (předpokládáme desinflační trend) a ceny zemědělských producentů; ceny potravin naopak táhnou inflaci v posledních měsících výše. Celkově předpokládáme, že data budou spíše hovořit ve prospěch snížení úrokových sazeb ČNB na zasedání v příštím týdnu. Ale důležitější bude spíše interpretace již zveřejněných dat zejména z vnější ekonomiky. To polští centrální bankéři se k projednání měnové politiky sejdou již dnes. Tamní klíčová sazba se již ale nachází na pouhých 0,10 %, kam se dostala v květnu. Její další snížení již nečekáme dnes ani v budoucnu, záporné úrokové sazby nejsou podle nás reálnou variantou. Pokračovat bude program kvantitativního uvolňování za stávajících podmínek. Od květnového zasedání se ekonomická situace u našeho severního souseda nijak zásadně nezměnila.

Koruna na úvod týdne posílila i za pomoci centrálních bankéřů

Finanční trhy nevstoupily do nového pracovního týdne zrovna optimisticky, akciové indexy klesaly z obav před nepříznivými epidemiologickými zprávami z Číny a USA a obav před další vlnou koronaviru. Ekonomická data včera hrála druhé housle. Dubnový výsledek zahraničně obchodní bilance eurozóny byl poznamenán ochromením zahraničního obchodu, což se projevilo primárně na vývozní straně. Červnová důvěra ve zpracovatelském průmyslu v okolí New Yorku pak potvrdila, že americká ekonomika se odrazila od dubnového dna, a to mnohem rychleji, než bylo odhadováno. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo, americké akciové trhy nakonec zavřely v zeleném, vyšší apetit po rizikovějších aktivech pomohl i společné evropské měně. Trhy uvítaly oznámení dalšího významného stimulu od americké hospodářské politiky. Fed oznámil, že bude ode dneška odkupovat korporátní dluhopisy. Administrativa D. Trumpa pak uvedla, že hodlá uskutečnit infrastrukturní investice v hodnotě 1 bil. USD. V neposlední řadě přišla dobrá zpráva i ohledně jednání o brexitu. Podle informací od vyjednavačů se zdá, že je ochota k ústupkům a dohodnutí se patrná na obou stranách stolu.

Koruně první obchodní den nového týdne vyšel. Ještě včera ráno přitom atakovala nejslabší hodnoty za poslední dva týdny (kurz se dostal na dohled úrovně 26,90 CZK/EUR), v závěru včerejší seance naopak testovala 26,65 CZK/EUR. V její prospěch hovořilo dopolední zveřejnění dubnové platební bilance. Deficit běžného účtu skončil o mnoho lepším výsledkem, než s čím počítal trh; významně směrem k lepšímu byl pak revidován i březnový výsledek (statistiku jsme podrobněji komentovali zde https://bit.ly/3d2j5Lq). Tím, co ale na trhu zavážilo nejvíce, byly komentáře z centrální banky. Nejprve dopoledne uveřejnila agentura Bloomberg rozhovor s V. Bendou. Ten pro snížení sazeb na technickou nulu na zasedání v příštím týdnu ruku nezvedne. Centrální banka podle něj učinila dost a připravila půdu pro politiku fiskální, která je krátkodobě účinnější. Jako adekvátní hodnotí snahu vlády ekonomiku podpořit objemem téměř desetiny HDP. Odpoledne pak guvernér J. Rusnok uvedl, že další snižování úrokových sazeb by bylo hrozbou z pohledu finanční stability. V ČNB ale pracují na vyhodnocení jednotlivých variant nekonvenčních nástrojů měnové politiky.