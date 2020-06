Belgie: Často kladené otázky a odpovědi pro cesty občanů, kteří mají bydliště v ČR

08.06.2020 / 14:07 | Aktualizováno: 08.06.2020 / 14:21

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domacnosti, či tzv. sociální buňky (do té se mohou řadit i spolucestující do max. počtu 10 osob včetně dětí, max.počet hostů u jednoho společného stolu v restauraci a jiných společenských aktivitách je rovněž 10 osob). V obchodech i jinde najdete na podlaze značení směru nákupu a mřížky usnadňující odhad požadovaného odstupu, přičemž se zásadně preferuje platba bezkontaktní bankovní kartou, jsou místa, kde platba hotovostí není možná.

Za dodržení této podmínky se předpokládá, že by k nákaze nemělo dojít. Dále se v rámci tzv. dobrých hygienických návyků doporučuje:

Časté mytí rukou mýdlem a vodou, používání desinfekčního gelu

Zůstat v maximální míře doma, zejména pokud jste nemocní

Omezit své fyzické kontakty s jinými lidmi

Tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (MHD, některé nákupy, velmi frekventovaná místa jako nádraží, letiště, tržiště a určité druhy pracovních činností…) je třeba nosit masku, toto neplatí pro děti do 12-ti let.

V případě onemocnění telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci. Toto může vest k delšímu, než původně plánovanému pobytu v zemi.

MHD má být primárně používáno lidmi, kteří nemají jiný způsob, jak se dostat do práce . S dopravou turistů standardním způsobem nelze počítat. Řada atrakcí, které obvykle přitahují davy lidí je stale zavřená. Muzea a kulturní instituce, stejně jako obchody, fungují za dodržení zpřísněných hygienických podmínek.

Obecně platné informace pro turistiku najdete na oficiálních stránkách Belgické turistické agentury zde: https://www.belgium.be/en/corona

Pojištění:

Před jakoukoliv cestou doporučujeme, abyste konatktovali svoji zdravotní pojišťovnu za účelem ověření si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak sjednání dostčujícího připojištění.

Odkazy na místní instituce:

www.info-coronavirus.be



Často kladené otázky:

Mohu do Belgie přicestovat bez udání důvodu?

Belgie umožní obousměrné cestování z/do EU Schengen (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Velká Británie) od 15. června 2020, kdy lze přicestovat i za účelem turistiky. Je stále dobré umět doložit důvod cesty – tedy např. potvrzení zaměstnavatele o služební cestě, v případě turistiky např. předchozí rezervace ubytování, itinerář cesty. Obdobně se doporučuje mít s sebou neformální potvrzení o ubytování i za jinými účely pobytu. Důležité je, aby je zvoucí osoba či společnost sepsala například e-mailem ve francouzštině, nizozemštině či v angličtině a bylo z něj zřejmé, kde (adresa) a u koho (jméno/název firmy, školy s kontaktem pro ověření) bude občan ČR bydlet.

Potřebuji pro vstup do Belgie negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne, test není kategoricky vyžadován. Je ovšem možné, že budete v průběhu cesty vyzýváni k ponechání osobních a kontaktních údajů pro případ potřeby tzv. tracingu (dohledání osob, se kterýmy byla infikovaná osoba v kontaktu), případně k uskutečnění čestného prohlášení o tom, že nepociťujete žádné z příznaků onemocnění COVID-19 (bolesti hlavy, horečka, ztráta čuchu a chutí, celková nevolnost…).

Domácí karanténa není požadovaná u lidí, kteří přiejli ze zemí se společnou hranicí, od 15.6.2020 kdy se otevírá vnitroschengenská hranice, je důrazně doporučována zejména pro osoby, které přicestovaly z rizikových destinací dle seznamu Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EASA), a pro ty, kdo aktuálně pociťují symptom nemoci: https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports

Jaké jsou podmínky průjezdu Belgií? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Pro tranzit platí volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě. Pokud Vaši spolucestující netvoří součát Vaší rodiny či 10-ti členné sociální buňky nelze vyloučit pokutu pokud v osobním autě sedí více než dvě diagonálně rozesazené osoby.

Pro pobyt platí schengenská zasada, že občané EU mohou v zemi pobývat bez časového omezení s tím, že pro dlouhodobý pobyt (nad 90dnů) se občan EU musí zaregistrovat u obce v místě svého pobytu.

Mohu do Belgie přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Vítány jsou aktuálně zejména manuální profese ve stavebnictví, sezónní prácovníci v zemědělství a v potravinářském průmyslu. U všech profesí a služebních cest důrazně doporučujeme si ještě před odjezdem z ČR od zaměstnavatele/pracovní agentury nechat vystavit písemné potvrzení o pracovním pobytu a o tom, že výkon práce a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy. Naopak nedoporučujeme přicestování za účelem hledání práce “na slepo”, pokud ji ještě nemáte.

Na co si mám dát pozor?

Viz úvod. - Povinnost 1.5 metrového odstupu mezi lidmi na veřejnosti, venku i uvnitř budov. Povinnost nemedicínských roušek ve veřejné hromadné dopravě, kterou by ovšem turisté neměli při cestách v rámci Belgie využívat. Turistika není z belgického pohledu nezbytným důvodem pro cestu veřejnou dopravou, která je primárně určena těm, kdo nemohou jet do práce jiným způsobem.

Před jakoukoliv cestou, ještě před opuštěním ČR, důrazně doporučujeme ověřit platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a u pojišťovny poskytující cestovní pojištění písemně ověřit, zda sjednané pojistné podmínky pokrývají i případné náklady spojené s karanténou či léčbou COVID-19 a repatriaci.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem

Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html