Sloupek Kateřiny Lhotské: Vyděrač, který platí svým obětem

Asi každému se někdy stalo, že vám ve schránce přistál podvodný email mámící z vás různými způsoby peníze. Obvykle na základě nějaké více či méně průhledné záminky eventuálně vyšperkované smyšleným příběhem. Fantazii se přitom meze nekladou.

Cílem takové emailu není šířit viry. Což samozřejmě neznamená, že by člověk neměl dbát maximální opatrnosti. Tedy v žádném případě neklikat na odkazy, obrázky nebo ikonky a určitě neotevírat přílohy. Nicméně nebezpečnost takového emailu tkví v něčem jiném. Jeho původce se totiž snaží z lidí vytahat peníze a pomáhá si přitom takovými pohádkami, že by i Hans Christian Andersen zblednul závistí. Třeba že někdo „neví co s prachama“, a tak se o ně chce podělit. A adresát má to „štěstí“, že padla volba právě na něj. Jenom teď právě jsou peníze „zablokované“, a tak je třeba nejdřív poslat tam či onam nějaký poplatek, aby se „uvolnily“. Mám pokračovat?

Nebo vám napíše „advokát“ někoho, kdo má stejné příjmení jako vy, „zemřel“ někde v tramtárii bez příbuzných a on se snaží dědictví po něm „zachránit“ před propadnutím státu. Někdy je to docela psina. To když onen vykuk netuší nic o přichylování ženských příjmení a posílá email s tímto textem: „Jsem pověřen vypořádáním dědictví zemřelého pana Josef Nováková…“. Ten povedený „advokát“ své obětí nabízí, že když mu se „záchranou dědictví“ helfne, tak se o ně potom spolu šábnou. A nejde samozřejmě o žádné drobné. Ale aby to šlo celé zrealizovat a peníze se uvolnily, je třeba zaplatit nějaké poplatky. Oběť dostane samozřejmě přesné instrukce, kolik a kam má poslat. I v tomto případě je přitom zřejmé, jak to nakonec musí dopadnout.

A protože podvodníci neustrnuli a stále se zdokonalují, přišli s další metodou. Jde o vydírání pohrůžkou zveřejnění některých pikantností ze soukromí adresáta emailu. Jako třeba v případě, který uvádím v plném znění.

Ahoj!

Jsem hacker, který má přístup k vašemu operačnímu systému. Mám také plný přístup k vašemu účtu.

Díval jsem se na tebe už několik měsíců. Skutečnost je, že jste byli nakaženi škodlivým softwarem prostřednictvím webu pro dospělé, který jste navštívili.

Pokud o tom nejste obeznámeni, vysvětlím to. Trojský virus mi dává plný přístup a kontrolu nad počítačem nebo jiným zařízením. To znamená, že na vaší obrazovce vidím vše a zapnutí fotoaparátu a mikrofonu, ale o tom nevíte. Mám tak také přístup ke všem vašim kontaktům.

Proč váš antivirus nezjistil škodlivý software? Odpověď: Mám ovladač Trojan, aktualizuji jeho podpisy každých 4 hodiny, takže váš antivirus je tichý. Udělal jsem video, kde masturbujete v levé polovině obrazovky a vpravo polovině – video, které jste sledovali. Jedním kliknutím na tlačítko můžu toto video odeslat všem vašim e-mailům, kontaktům ze sociálních sítíi.

Pokud to chcete zabránit, přeneste částku 950€ na můj adresu bitcoin (pokud nevíte, jak to udělat, pak napište na Google: "Koupit Bitcoin").

Moje bitcoinová peněženka (BTC): 1NRJ5S2FhAexHzCruKqh41YcCGtc6Mh6rE

Jakmile bude platba obdržena, odstraním video a nikdy mě nikdy nebudete slyšet. Dám ti 48 hodin, abych zaplatil.

Mám oznámení o přečtení tohoto dopisu. Když uvidíte toto písmeno, časovač bude fungovat. Podávání stížností někam nemá smysl, protože tento e-mail nemůže být sledován jako mého že Bitcoin adres.

Nedělám žádné chyby.

Pokud zjistím, že jste podali zprávu nebo sdíleli tuto zprávu s někým jiným, video bude okamžitě distribuováno.

S pozdravem!

Možná si říkáte, co je na této zprávě tak zvláštního. Vždyť takových poletují po internetu celá kvanta. Tento je však přeci jen v něčem mimořádný. Je to totiž poprvé, kdy podvodník vyhrožuje, že do 48 hodin zaplatí své oběti (viz „Dám ti 48 hodin, abych zaplatil.“). Takže pokud takový mail obdržíte, můžete se těšit na to, že brzy obdržíte 950 €. A protože ten člověk píše: „Nedělám žádné chyby.“, můžete začít přemýšlet, co si za ně pořídíte. Jen škoda, že slibuje, že „Jakmile bude platba obdržena, odstraním video a nikdy mě nikdy nebudete slyšet.“ Taky by mohl těch 950 € posílat častěji…

Tento článek nevyjadřuje názor společnosti Creasoft.

Kateřina Lhotská

vedoucí odděle ní analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.

člen Finanční akademie Zlaté koruny

stříbrná blogerka v kategorii Nováček roku 2018 serveru iDNES