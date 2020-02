Státní rozpočet je v minusu, poprvé od roku 2003. Kdo za to může?

Zbytečný optimismus

Ve výčtu příčin rekordního schodku nelze nezmínit roli zpomalování české ekonomiky. "Vláda přece jenom sestavovala rozpočet s optimističtější vidinou vývoje české ekonomiky, než jaký ve skutečnosti je - a podle všeho i bude," domnívá se ekonom Kovanda. Makroekonomická prognóza ministerstva financí se zpomalováním počítá, ovšem některé její odhady příjmů mohou být podle ekonomů přehnaně nadhodnocené.

Polevující růst ekonomiky se zatím v meziročním srovnání inkasa daně z přidané hodnoty neprojevil, u daně z přidané hodnoty došlo k nárůstu o 5,6 %. Inkaso této daně bylo ovšem pozitivně ovlivněno vyšším počtem pracovních dnů.

Platy nerostly, příjmy z daní ano

"I přes zpomalování dynamiky mezd a platů v ekonomice zůstaly nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení," komentoval daňové příjmy Michal Žurovec. Daňové příjmy meziročně rostly, daň z příjmů fyzických osob o 11 %, sociální pojistné o 5,5 %.

Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 40 miliard korun, nakonec byl mírnější než očekávání, skončil ve schodku 28,5 miliardy korun. Pro letošní rok je rozpočet schválen opět se schodkem 40 miliard korun. Podle ekonomů je ale již nyní pravděpodobné, že ještě vzroste, a to hned kvůli několika faktorům.

Koronavirus zpomalí ekonomiku po celém světě

Neočekávatelné ohrožení státní kasy letos představuje šíření koronavirové nákazy, které zatím ochromuje zejména čínskou ekonomiku. "Pokud se bude nákaza šířit výrazněji, a dokonce i do Evropy, letošní růst české ekonomiky zpomalí pod dvě procenta. V takovém případě by schodek státního rozpočtu převyšoval padesát miliard korun," varuje Kovanda.

Suchej únor

Stále populárnější akce „Suchej únor“, během které řada lidí celý únor nekonzumuje alkohol, představuje stále větší problém pro prodejce alkoholu. Prodejci alkoholu díky ní přicházejí o stále méně zanedbatelnou část svých tržeb, letos se jejich ztráta může přiblížit až miliardě korun. Stát tak vybere méně na dani. Kompenzovat by to ale do jisté míry mohlo zvýšení sazeb spotřební daně z lihu, které je účinné již od ledna, ale stát musí počítat nejprve s doprodejem výrobků zdaněných starou sazbou daně.

Stát vymýšlí nové daně

Kromě rozsáhlého daňového balíčku, který zvýšil například daň z tabáku, alkoholu nebo hazardních her včetně loterií, ministerstvo financí vymýšlí i zcela nové možnosti, jak do státního rozpočtu peníze přivést. Novinkou, která by se mohla objevit ještě letos, je tzv. digitální daň. Ta by mohla přinést do českého rozpočtu peníze od velkých technologických společností, které daní v jiných zemích než v Česku.