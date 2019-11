Okénko trhu - Výsledek obchodních rozhovorů USA-Čína stále nejistý

V meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců v říjnu snížily o 0,3 %, jejich meziroční dynamika dále klesla na 0,9 %. K tomuto růstu přispívají zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry, které vzrostly o 7,5 %, zvyšovaly se i ceny producentů v oblasti potravinářství (o 3,3 %). Naopak výrazně klesají ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků a ceny chemických produktů. Ochabující poptávka v průmyslu snižuje tlaky na růst cen, což naznačují i průzkumy mezi nákupními manažery. Rovněž aktuální cena ropy na úrovni 60 USD/barel bude i v dalších měsících přispívat k nižším cenám v chemickém průmyslu. Podobně i klesající ceny producentů v eurozóně budou přes nižší dovozní ceny působit i na inflaci výrobních cen v tuzemsku. Na počátku roku 2020 by měl postupně odeznívat i rychlý růst cen elektřiny. Zejména vlivem vyšší inflace v první polovině roku by však měl průměrný růst cen výrobců letos dosáhnout hodnoty mírně pod 3 %. Průměrný růst v příštím roce by pak měl být vlivem výše zmíněných faktorů podstatně nižší. Podrobnější informace naleznete v našem komentáři zde: https://bit.ly/2qZpOng



Dynamiku ztrácely i ceny výrobců v ostatních částech ekonomiky. Růst cen producentů v zemědělství zvolnil na 0,4 % meziročně, což bylo dáno zejména zesilujícím poklesem cen zeleniny, obilovin a olejnin. Ceny tržních služeb se v říjnu meziročně zvedly o 2 %, co představuje zpomalení o 0,7 pb proti září. Vyšší dynamiku si tak udržely jen ceny ve stavebnictví, v říjnu meziročně vyšší o 4,8 %, které jsou dlouhodobě urychlovány značným převisem poptávky po stavebních pracích nad nabídkou.



V posledních týdnech jsme byli svědky mnoha vyjádření, že americko-čínské obchodní rozhovory probíhají dobře. Zatím však nemáme k dispozici žádnou konkrétnější informaci, čí hmatatelný výsledek, stále se jen licituje. Čínský vicepremiér pro ekonomické záležitosti Liu He o víkendu telefonicky hovořil s americkým ministrem financi Stevenem Mnuchinem a obchodním zástupcem Robertem Lighthizerem, ovšem žádné detaily ani závěry tohoto rozhovoru opět nebyly zveřejněny. Z posledních vyjádření vyplývá, že americká strana tlačí na Čínu, aby zvýšila odběr zemědělských komodit, ta však chce dovézt pouze množství odpovídající poptávce. Americká strana se proto staví velmi opatrně ke zrušení dodatečně uvalených cel na čínské zboží. I přes to, že na trzích v posledních týdnech zavládlo jisté uklidnění, výsledek je stále nejistý.



Dolar od poloviny minulého týdne oslabuje. Nyní se pohybuje na EUR/USD 1,106, tedy na hodnotě slabší o 0,7 % v porovnání s minulým čtvrtkem. Koruna, která před týdnem posílila až pod EUR/CZK 25,50, nechala silnější hodnoty za sebou a v současné chvíli je kurz zhruba o deset haléřů slabší.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.