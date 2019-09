Dostupné bydlení, vyšší rodičovská, Podpora stejnopohlavních párů: Takto chce Maláčová podpořit rodiny.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má plán, jak zlepšit život mladým rodinám a zvýšit porodnost. Chce zavést desítky opatření, mezi které patří dostupnější bydlení, zvýšení počtu míst v mateřských školách nebo podpora částečných pracovních úvazků. Školky a jesle, dostupné bydlení pro rodiny s dětmi flexibilní úvazky...k tomu taky důchody nebo růst minimální a průměrné mzdy. Zuzana Tvarůžková mě včera vyzpovídala skrz na skrz! Mrkněte na upoutávku Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo aktualizovanou koncepci rodinné politiky, která obsahuje více než tři desítky opatření na podporu rodin. Jedním z hlavních cílů je vytvořit mladým párům podmínky pro to, aby mohly mít děti. "Rodiny s dětmi to mají dnes opravdu těžké. Místo toho, aby si své rodičovství užívaly, řeší často spíš existenční problémy. Jako matku, ale i bývalou ředitelku odboru rodinné politiky, mě tohle opravdu trápí. To je důvod, proč jsem přišla s novou koncepcí rodinné politiky," uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dostupné bydlení Dostupné bydlení je jeden z nejdůležitějších bodů nové koncepce. Jeho realizací by nejenže mladé páry uvažující o založení rodiny získaly potřebné zázemí, ale také by se snížil počet rodin ohrožených chudobou. "Stabilní bydlení je prvotním předpokladem pro stálé zaměstnání," tvrdí ministerstvo. V rámci tohoto bodu chce Maláčová finančně podpořit dostupné a sociální nájemní bydlení pro rodiny s dětmi ve standartních bytech přiměřené velikosti. Vysoké náklady totiž zásadně zatěžují rodinný rozpočet. Problémem nejsou jenom drahé byty, ale i jejich nedostatek. Ministerstvo chce proto zahájit výstavbu a modernizaci obecního bydlení pro rodiny s dětmi. Zvýšit dostupnost bydlení chce Maláčová i prostřednictvím výhodných půjček s možností nastavení podmínek pro různé věkové skupiny a změny jejich výše. Pomoci by rodinám měla i podpora družstevního bydlení. Mateřské školy Počet míst v mateřských školách by se měl zvýšit a to především s ohledem na tříleté děti. "Dostatek míst pro předškolní děti povede k lepším pracovním možnostem pro rodiče a prevenci nezaměstnanosti," uvádí ministerstvo, které zároveň již pracuje na novele zákona o jeslích, která zajistí jejich kvalitu a financování ze strany státu. Flexibilní pracovní úvazky Maláčová chce zavést sdílená pracovní místa, tedy formu práce, kdy jedno místo budou sdílet dva lidi s částečným úvazkem. Díky tomu budou rodiče moci snadněji sladit svůj pracovní a rodinný život. Zároveň chce finančně podpořit další flexibilní formy práce prostřednictvím fondů EU, aby motivovala zaměstnavatele ke zřizování těchto pracovních pozic.

Podpora stejnopohlavních párů

Ministryně práce chce udělat velký krok vpřed a přestat "diskriminovat stejnopohlavní rodiny v právním řádů ČR". Homosexuálové by tak nově měli mít možnost uzavírat sňatky, které budou rovny manželství muže a ženy. "Budou mít stejné postavení a stejná práva i povinnosti, včetně práv k dětem. A registrovaným párům bude umožněno osvojení dítěte partnera/partnerky," uvedlo ministerstvo.

Rodičovská a výživné

Dva body z koncepce už jsou součástí legislativního procesu a rodiče se jich tak snad brzy konečně dočkají. Jedná se o navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc pro všechny aktivně pobírající rodiny. Nový zákon by měl platit od 1. ledna příštího roku.

Druhým bodem je zálohované výživné, které pomůže v případech, kdy selžou všechny nástroje vymahatelnosti výživného od druhého z rodičů. Tuto dávku budou úřady poskytovat v situaci, kdy rodič nedostává soudně stanovené výživné, byla zahájena exekuce a jeho příjem zároveň nepřesahuje průměrnou mzdu. "První krokem však musí být zásadní zlepšení vymáhání výživného, za které odpovídá ministerstvo spravedlnosti," tvrdí ministerstvo.

Dalším opatřením by mělo být zvýšení limitu pro souběh pobírání rodičovského příspěvku a návštěv zařízení pro děti do dvou let ze 46 hodin na 92 hodin měsíčně. Tímto krokem chce ministerstvo vyjít vstříc pracujícím rodičům malých dětí, především tedy matkám.

Daňové slevy

Ministerstvo chce také zpřehlednit a zefektivnit daňové slevy a finančně tak podpořit rodiny s dětmi, které pracují. Zvažuje ale také projednat případné zrušení či změnu podmínek takzvané slevy na manželku/manžela. Výjimkou by měli být ti, kteří pečují o závislého člena rodiny.

Porodní a poporodní péče

Jedním z cílů je i zkvalitnění porodní a poporodní péče v nemocnicích či porodnicích, například zvýšit soukromí rodiček, snížit administrativní zátěž během porodu, respektovat přání rodiček v porodních plánech, zajistit systematickou podporu kojení. Ministryně chce také podpořit centra porodní asistence.

Maláčová však varuje, že takto rozsáhlý plán neutáhne jenom jedno ministerstvo. "Musí se na tom podílet i ostatní ministři, jinak by také mohla přijít veškerá snaha vniveč,“ tvrdí. Opatření by podle ní měla v nejbližších letech vyřešit nejvážnější problémy rodin.