Skoro dvoubilionový platební průmysl v hledáčku venture investorů?

Jaké odvětví teď přitahuje pozornost technologických firem od Silicon Valley po Británii? Je to sektor plateb, odvětví v řádu 1,9 bilionu dolarů, kterému dlouhou dobu dominovala hotovost.

Rozvíjející se firmy ale v trendu internetového placení a jednoduššího placení v obchodech našly svoji příležitost. Jenom letos se podle CNN odehrály už tři obří transakce v platebním průmyslu. Tou nejnovější je koupě společnosti Total System Services firmou pro platební technologie Global Payments. Ta za svého konkurenta zaplatí 21,5 miliardy USD formou výměny akcií. Transakce vytvoří gigant, který bude obsluhovat 3,5 milionu malých až středně velkých obchodníků a 1300 finančních institucí ve více než 100 zemí. Ročně zpracuje více než 50 miliard transakcí.

„Firmám, které dokážou zjednodušit platby pro malé a střední podniky nebo se soustředit na složitosti zahraničních plateb, se dostalo obrovské pozornosti“ uvedl podle webu CNBC Paul Condra ze společnosti PitchBook. Ta tvrdí, že investoři do daného sektoru loni napumpovali 18,5 miliardy USD – skoro dvojnásobek toho co v předešlém roce.



Na příklad společnost Stripe po nejnovějším investičním kole dosáhla na valuaci 22,5 miliardy dolarů, zatímco Klarna dala nedávno vědět o interním kole v řádu 100 milionů dolarů.

Jenom málo známá je sídlem britská firma Checkout, kterou tržní hodnota 2 miliardy dolarů automaticky zařazuje mezi evropské jednorožce, jak se říká technologickým firmám s valuací přes 1 miliardu dolarů, se kterými se ale neobchoduje na burze. Checkout je jenom sedm let stará a podle svého kdysi jediného vlastníka, zakladatele Guillaumea Pousaze by této valuace nedosáhla, kdyby nerostla tak rychle.

Peněz sice do odvětví bezhotovostních plateb odešlo hodně, rozpadly se ale loni do menšího počtu investic než v předešlém roce. Celkově bylo loni v daném sektoru podepsáno 235 dohod, zatímco o rok dříve to bylo 258.

Otázkou je, o jakou formu strategického vývoje budou platební start-upy usilovat. Možností je veřejný úpis akcií na burze (jako to loni udělal Adyen v Amsterodamu) nebo převzetí (příkladem převzetí švédské iZettle firmou PayPal, která byla sama kdysi převzatá eBayem).

V prostředí, kdy do start-upů obecně teče hodně peněz, ale firmy podle všeho dávají raději přednost tomu zůstat mimo burzu.

V čem jsou firmy pro platební technologie tak zvláštní?

Adyen ani Checkout žádnou revoluci neudělaly, konstatuje Rob Moffat z venture kapitálové firmy Balderton Capital. V podstatě jde pouze o firmy zpracovávající platby. Protože ale zjednodušily platební metody pro obchodníky, slétli se na ně investoři.

Co bude dál?

Jedno z bolavých míst, které by se zpracovatelům plateb mohlo podařit zahojit, je v přímých debetních platbách, opakujících se transakcích (třeba za členství nebo předplatné), kde jsou poplatky strhávány přímo z bankovních účtů klientů. Trhem pro tyto pravidelné platby se podle něj zabývá GoCardless, kterou on sám podpořil…a která se podle svého zakladatele Hirokiho Takeučiho také nechystá na burzu. O listingu by naopak mohla uvažovat švédská banka Klarna, řekl nedávno její CEO Sebastian Siemiatkowski, letos to ale asi nebude.

